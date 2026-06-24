România a introdus deja, de câteva luni, o taxă logistică de 25 de lei. Acum, autoritățile noastre sunt în negocieri cu cei de la Comisia Europeană pentru a unifica cele două taxe.

În jur de 300.000 de colete din Asia ajung zilnic în România, iar numărul lor este în creștere.

Pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro, statul român a adăugat încă de la începutul anului o taxă logistică de 25 de lei.

Astfel, doar în trei luni, ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei.

Între timp, Comisia Europeană se pregătește să introducă de la 1 iulie o taxă vamală de trei euro pentru toate statele europene.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie: „Acest lucru reprezintă un pas important către asigurarea unor condiții egale de concurență pentru afacerile europene. Serviciile Comisiei vor lucra cu statele membre pentru a ajuta la transformarea măsurilor tranzitorii în măsuri aplicabile din punct de vedere juridic și practic.”

Întrebarea de pe buzele tuturor este ce se va întâmpla la noi în țară odată cu 1 iulie: dacă vom plăti cele două taxe cumulat, adică opt euro, sau dacă statul român va renunța la taxa națională.

Corespondent Știrile PRO TV: „Surse din Ministerul Finanțelor au transmis că sunt în discuții cu membrii Comisiei Europene pentru a prelungi termenul de implementare a taxei europene cu două sau trei luni, pentru a găsi o soluție. Ideal ar fi să rămână o singură taxă; deocamdată nu se știe care va fi cuantumul acesteia și cât din sumă va rămâne în țară.”

Pe de altă parte, Comisia Europeană a transmis că statele membre ar avea timp până în noiembrie să elimine taxele naționale. Până atunci, sunt șanse să funcționeze în paralel.

Anul trecut, în Uniunea Europeană au intrat 4,6 miliarde de colete. Peste 90% dintre comenzile de până în 150 de euro vin direct din China.