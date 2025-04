Statul se împrumută mai scump de la români decât de la bănci. Câte miliarde a costat datoria publică în primul trimestru

Ministerul Finanțelor anunță a patra ediție FIDELIS din 2025, cu dobânzi neimpozitabile de până la 7,80% în lei și 6,25% în euro, mai mari decât cele oferite de bănci, care nu depășesc 6,45% pe an la depozitele în lei.

”Cea de a patra ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 9 şi 16 mai, vine cu dobânzi de până la 7,80% la emisiunile în lei şi de până la 6,25% la cele în euro”, informează Minsterul de Finanţe.

Dobânzi la stat vs. la bănci

Aşadar, cei are vor să-şi investească economiile în Programul FIDELIS, ediţia din mai, vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

- în lei:

de 6.75% - cu scadenţa la 1 an;

de 7.40% - cu scadenţa la 3 ani;

de 7.80% - cu scadenţa la 5 ani.

- în euro:

de 3,85% - cu scadenţa la 2 ani;

de 6,25% - cu scadenţa la 7 ani.

Statul se împrumută de la populație mai scump decât de la bănci. Dobânda oferită de Ministerul Finanțe pe an este de 7,85%. Spre comparație, Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, după active, oferă o dobândă de doar 5,2% pe an. CEC Bank, bancă deținută integral de statul român, oferă, spre exemplu, o dobândă de 5,25% pe an.

Cea mai mare dobanda disponibilă oferită în această perioadă este de 6,45% pe an, la tbi Bank. Câștigul obținut din dobânzi este impozitat cu 10%, spre diferență de câștigurile aferente titlurilor de stat, care nu sunt impozitate.

Datoria administrației publice se apropie de 1.000 de miliarde de lei

Anul trecut, România a înregistrat un deficit bugetar de peste 9% din PIB, deficit acoperit prin împrumuturi interne și externe, de la persoane fizice și de la bănci. Pentru anul în curs Guvernul a fundamentat bugetul pe un deficit bugetar în scădere, de 7% din PIB, deficit care, de asemenea, va fi acoperit tot prin împrumuturi. La finele lunii ianuariei, datoria administrației publice din România s-a ridicat la 964,4 miliarde de lei, respectiv, 54,6% din PIB.

În primele trei luni ale acestui an, statul a plătit în contul datoriei publice dobânzi în valoare de 12,5 miliarde de lei, în creștere cu 64% (4,87 miliarde lei în plus) față de perioada similară a anului precedent.

Spre comparație, statul a investit din fonduri proprii, în primele 3 luni, în proiecte în valoare totală de 13,4 miliarde de lei, respectiv cu doar un miiliard de lei mai mult decât a dat pe dobânzile aferente datoriei administrației publice.

Anul acesta, România va plăti dobânzi totale de peste 9 miliarde de euro (45 miliarde de lei) în contul datoriei administrației publice, conform estimările oficiale ale Ministerului de Finanțe.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei şi scadenţă la 1 an, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2024, va avea o dobândă de 7,75%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Aproximativ 8 miliarde lei este suma totală investită în primele 3 ediţii din 2025.

