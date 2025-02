Statul se împrumută din nou de la români, cu dobânzi mai mari decât cele oferite de bănci. Noi titluri Fidelis, la vânzare

De vineri, cei care au reușit să pună bani deoparte pot cumpăra titluri de stat Fidelis la cele mai bune dobânzi din ultimul an.

Statul se împrumută de la populație la dobâzi de aproape 8% pe an, cu un bonus pentru donatorii de sânge. Câștigurile sunt mai mari decât cele oferite de bănci la depozite.

Din 7 și până pe 14 februarie, cei care au economii în lei sau euro pot cumpăra titluri de stat Fidelis la dobânzi atractive. Pentru cele cu scadența la un an, dobânda oferită este de 6,95%, pentru 3 ani - 7,65% iar pentru 5 ani - 7,95%. Iar în euro, dobânzile anuale sunt de 4 și 6,25%, cu scandețe de 2 și 7 ani.

Donatorii de sânge primesc un bonus, o dobândă mai mare, de 7,95% pentru titlurile de stat cu scadența la un an. De asemenea, în cazul lor, pragul minim scade de la 5.000 la 500 de lei. De exemplu, dacă cineva cumpără titluri de stat de 5.000 de lei la această dobândă, după un an primește cu aproape 400 de lei mai mult. Câștigul nu este impozabil și este mai mare decât cele mai bune oferte ale băncilor, pentru depozite.

Noutăți în programul Fidelis

Programul vine și cu noutăți în acest an. Fidelis se va desfãșura de acum lunar.

Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei: „Ne-am gândit să îi creștem frecvența în primul rând, asta și în baza faptului că de la an la an volumele sunt mai mari. Dacă compărăm 2024 cu 2023 am vândut 16.5 mld în 2024, față de vreo 9 miliarde în 2023, deci cam 7 miliarde creștere”.

Totuși, dobânzile bune arată că România se împrumută scump și pe piețele externe.

Adrian Codirlașu, președinte al CFA: „Avem o criză politică și automat investitorii așteaptă, vor să facă cum se vor soluționa alegerile prezidențiale. România are nevoie anul acesta de 40 de miliarde de euro de împrumutat. Cererea fiind mare, automat e mare prețul”.

Românii care sunt interesați să cumpere titluri de stat Fidelis pot merge la sucursalele băncilor partenere sau la brokeri, în cazul celor care au deja conturi de investitori. Se poate subscrie și online, prin aplicațiile acestor instituții. Banii pot fi retrași și înainte de scadența, însă dobânda oferită va fi doar pentru perioada de deținere.

