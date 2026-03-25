Cifra de afaceri pe total, atât pe piața internă cât și pe cea externă, a coborât cu 16,3% în termeni nominali față de decembrie 2025 și cu 4,3% față de ianuarie 2025.

Scăderi în toate sectoarele majore

Dinamica negativă a fost determinată de industria extractivă, care a pierdut 19,0%, și de industria prelucrătoare, cu un minus de 16,2% față de luna precedentă. Pe marile grupe industriale, cele mai afectate au fost:

- industria bunurilor de capital: -23,4%

- industria bunurilor de uz curent: -21,6%

- industria bunurilor intermediare: -9,4%

- industria energetică: -3,4%

Singura excepție a fost industria bunurilor de folosință îndelungată, care a crescut cu 6,0%.

Tendință anuală îngrijorătoare

Comparativ cu ianuarie 2025, declinul de 4,3% pe ansamblu reflectă scăderi în industria extractivă (-12,8%) și în cea prelucrătoare (-4,0%). Pe segmente, au înregistrat minusuri: industria energetică (-10,6%), bunurile intermediare (-7,7%), bunurile de uz curent (-4,7%) și bunurile de folosință îndelungată (-3,4%). Doar industria bunurilor de capital a reușit o creștere marginală de 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifrele indică o încetinire economică pronunțată la începutul lui 2026, în contextul tensiunilor globale și al incertitudinii generate de conflictul din Orientul Mijlociu, care se manifestă în prezent.

Mai multi angajați, în ciuda industriei în declin

Paradoxal însă, raportat la luna ianuarie, rata șomajului a scăzut, raportat la aceeași perioadă.

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna decembrie 2025. Însă rata şomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%.

Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă (498.500 şomeri) cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (494.700 şomeri), potrivit datelor INS.

Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

„Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie - decembrie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,4% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna ianuarie 2026.

Situația șomajului în TII 2025

În trimestrul II 2025, populaţia activă a României a fost de 8,22 milioane de persoane, dintre care 7,73 milioane erau ocupate și aproape 490.000 șomeri, potrivit INS.

În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,3%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul II 2025, populaţia activă a României era de 8.222.800 persoane, din care 7.733.000 persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele INS.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025.

Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%.

Rata şomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,1 puncte procentuale (6% la bărbaţi, faţă de 5,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 6,4 puncte procentuale (9,4% în mediul rural, faţă de 3% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).