Banii puși deoparte sunt cheltuiți pe vacanțe sau experiențe. De vină este și contextul economic incert. Pentru mulți, o investiție majoră pare, cel puțin la început de drum, un obiectiv tot mai îndepărtat.

Mai chibzuiți și mai atenți la cheltuieli, seniorii povestesc că au strâns ani la rând bani pentru „apartament, pentru mașină, acum la bătrânețe am reușit pentru locul de veci care a fost foarte scump”.

Pentru mulți tineri prioritățile s-au schimbat. Pun în continuare bani deoparte, însă „pentru vacanțe, vreau să merg la un concert și cu prietenii facem un traseu prin Europa”, după cum explică un tânăr.

„Soft saving”, alternativa pentru tineri când investițiile sunt prea scumpe

Specialiștii numesc acest fenomen „soft saving”. Cu alte cuvinte, tinerii nu au renunțat la economii, dar scopul pentru care pun bani deoparte s-a schimbat. În marile orașe, de exemplu, prețurile locuințelor au crescut atât de mult încât, pentru cineva aflat la început de drum, o casă pare o dorință greu de atins.

Flavius Rovinari, economist: „Să presupunem că ai un salariu de 5.000 de lei pe lună, cu greu poți să economisești în așa fel încât la început de drum să te gândești că obiectivul meu fundamental e acela de a achiziționa o locuință. 50% ar trebui să economisești, ar însemna să trăiești cu 2.500 de lei pe lună.”

Într-o perioadă în care mulți tineri au locuri de muncă pe o perioadă determinată ori lucrează la proiecte temporare, planurile pe termen lung devin greu de construit.

Ioan Hossu, sociolog: „Vorbim de generații sub 35 de ani care trăiesc în contexte socio-economice mai complicate comparativ cu generațiile anterioare și atunci economisirea se duce pe termen scurt și pentru activități care vizează dezvoltarea personală, experiențe noi”.

Un studiu realizat recent în Statele Unite arată că aproape 73% dintre tineri preferă să se bucure mai mult de prezent, chiar dacă asta înseamnă să economisească mai puțin pentru viitor