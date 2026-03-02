Conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres, la începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,78% pe an, de la 5,79%/an vineri, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,92%/an, de la 5,93%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Ce este ROBOR

Robor înseamnă Romanian Interbank Offer Rate și reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei.

ROBOR este rata dobânzii la care băncile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte bănci contributoare și este stabilită de BNR.

De creșterea cu aproape jumătate de punct procentual ROBOR, sunt afectate creditele contractate până în mai 2019.

Începând de la această dată, creditele cu dobândă variabilă sunt calculate în funcție de indicele IRCC.