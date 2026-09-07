Hidroelectrica, compania de stat considerată tradițional cu cel mai mic preț de pe piață, începe să majoreze tarifele pentru consumatorii casnici ale căror contracte ajung la scadență.

Potrivit unei analize semnate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energiei Inteligente (AEI), noile condiții contractuale vor intra în vigoare începând din octombrie 2026.

Creșterea vizează în primul rând prețul energiei active, care urmează să sară de la 0,45 la 0,515 lei/kWh, adică o majorare de aproximativ 14,4%. În consecință, prețul final facturat va crește cu circa 7%, în funcție de zona de distribuție, urcând de la aproximativ 1,11-1,19 lei/kWh la 1,19-1,27 lei/kWh. Pentru o familie vulnerabilă, această ajustare comercială se traduce printr-o presiune suplimentară de 15-25 de lei pe lună, suprapusă peste scumpirile deja existente la alimente, carburanți, gaze și servicii.

Explicațiile oficiale și cifrele reale

Deși explicațiile oficiale invocă producția hidro mai redusă, debitele scăzute ale râurilor și necesitatea achiziționării de energie din piață înaintea sezonului rece, cifrele financiare ale companiei spun o altă poveste.

În primul semestru din 2026, Hidroelectrica a raportat venituri de aproximativ 6 miliarde de lei și un profit net de 2,57 miliarde de lei, cu 62% mai mare decât în perioada similară anterioară. Astfel, nu este vorba despre o societate în pragul colapsului financiar, ci despre una dintre cele mai profitabile companii ale statului român, arată sursa citată.

„Ani la rând, Hidroelectrica a fost percepută de populație drept furnizorul implicit cel mai ieftin. Această percepție s-a transformat, treptat, într-o formă de fidelitate aproape automată: dacă este Hidroelectrica, trebuie să fie cea mai bună ofertă. Dar piața de energie nu funcționează pe simpatie, patriotism economic sau recunoștință. Funcționează pe contract, preț, durată și condiții comerciale” explică Chisăliță

Această realitate ridică o întrebare legitimă privind rolul unei companii strategice, beneficiară a unor active construite prin efortul mai multor generații. Dacă obiectivul devine exclusiv maximizarea dividendelor pentru bugetul de stat, energia ieftină nu mai protejează competitivitatea economiei și a populației, transformându-se într-o formă indirectă de impozitare, unde statul ia bani din buzunarul cetățeanului și îi numește profit, explică expertul în energie.

Mitul conform căruia Hidroelectrica deține monopolul prețului bun a fost deja demontat de dinamica pieței. În vara anului 2026, un alt furnizor privat a derulat campanii cu oferte care au coborât, în anumite perioade și zone, la niveluri de aproximativ 0,99-1,20 lei/kWh preț final, situându-se sub nivelul viitorului tarif al producătorului hidro de stat.

Verificați și comparați prețul final

În acest context, Asociația Energiei Inteligente recomandă clienților să nu accepte noile condiții contractuale din inerție. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice prețul final cu toate taxele incluse, perioada de valabilitate a prețului fix, tariful aplicat după expirarea promoției, existența unui abonament zilnic sau lunar, precum și condițiile de facturare și de modificare ulterioară a prețului.

Dumitru Chisăliță: „Prin urmare, mesajul corect nu este „plecați de la Hidroelectrica”. Mesajul corect este: Nu acceptați automat noua ofertă Hidroelectrica. Verificați întreaga piață și alegeți furnizorul care vă oferă cel mai bun cost total și cele mai bune condiții la momentul respectiv.

Schimbarea furnizorului este un drept al consumatorului, nu o trădare. Procesul este gratuit, nu presupune înlocuirea contorului sau a cablurilor și nu întrerupe furnizarea energiei, modificându-se doar entitatea care facturează. Contractul de furnizare nu este un jurământ de fidelitate menit să protejeze profitul companiei sau dividendele statului”.

Disciplina reală a pieței concurențiale

Liberalizarea pieței trebuie folosită concret. Autoritățile le spun românilor că liberalizarea și concurența le oferă libertatea de a alege, iar consumatorii trebuie să folosească această libertate inclusiv „împotriva unei companii de stat”. Dacă un concurent oferă un cost total mai mic, clientul trebuie să plece fără ezitare, revenind ulterior dacă oferta se îmbunătățește. Aceasta este disciplina reală a pieței concurențiale, a insistat președintele AEI.

Scumpirea de la Hidroelectrica reprezintă un semnal de alarmă că România riscă să piardă ultima referință importantă de energie electrică accesibilă, într-o țară bogată în resurse hidro, nucleare, de gaze, cărbune, eoliene și solare. AEI recomandă fiecărui client care primește noua ofertă să nu semneze automat, ci să compare ofertele existente, să calculeze prețul final și să aleagă contractul cel mai avantajos, pentru a ajunge la un preț corect la energie.