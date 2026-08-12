Totuși, prețurile rămân mari pentru unele categorii de produse.

Corespondent PROTV: „În iulie 2026, rata anuală a inflației a fost cu 2,2 puncte procentuale mai mică decât în luna precedentă. Dacă vă întrebați ce înseamnă acest lucru – prețurile continuă să crească, însă într-un ritm mai lent și există și unele ieftiniri. Serviciile au înregistrat în continuare cele mai mari creșteri de preț – de 13,67%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar cele alimentare cu 5,03%. Haideți să le luăm pe rând. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au văzut la cafea – majorări cu 19,4%, pentru ouă creșterea este de 13,9%, iar carnea este mai scumpă cu 11,6%. Vă spuneam că sunt și ieftiniri. Cele mai mari scăderi de preț pe parcursul unui an s-au înregistrat la cartofi – cu 13,68%, precum și la fructele proaspete – 13,82%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri sunt la motorină – 30,7%, urmate de cele la benzină, cu 23,15%. Prețul energiei electrice a crescut cu 3,3% în ultimul an. Creșterea este însă mult mai mică decât în lunile trecute, după ce efectul plafonării prețurilor la energie a dispărut. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la chirii – acestea s-au majorat cu 42,4%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate – cu 15,9%, reparații auto – cu 13,8%, iar serviciile de igienă și cosmetică – cu 14,1%.”