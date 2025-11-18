Comisia Europeană: Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6,2% din PIB anul viitor. Creștere economică vizibilă, abia în 2027

Economia României va crește foarte puțin în următorii ani, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene. Prețurile rămân ridicate, locurile de muncă vor fi mai puține, iar datoria publică va crește.

Oficialii estimează însă că deficitul bugetar, deși rămâne uriaș, va coborî treptat, la 8,4%, în acest an, și la 6,2%, în 2026. Cu anumite condiții: tăierile de cheltuieli și creșterile de taxe deja anunțate să fie duse până la capăt.

Deși România rămâne intr-adevăr țara cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, Comisia spune că suntem, totuși, pe drumul cel bun. Pe fondul măsurilor de austeritate deja adoptate, deficitul bugetar, adică diferența dintre câți bani încasează statul și câți cheltuiește, va scădea de la 9,3% în 2024 la 8,4% în 2025 și la 6,2% în 2026.

Vestea mai puțin bună este că anul acesta vom avea o creștere economică de doar 0,7% și în 2026 de doar 1,1%, în contextul în care prețurile vor rămâne ridicate, iar statul va continua să taie din cheltuieli.

Creșterea economică vizibilă, abia în 2027

Însă aceleași măsuri care vin intr-adevăr cu niște costuri sociale vor duce la o creștere economică sănătoasă și vizibilă începând cu 2027. Până atunci, economia va fi ținută pe linia de plutire de investițiile făcute din fonduri europene și din exporturi.

Deficitul bugetar trebuie să ajungă la 3% din PIB, așa că oficialii europeni avertizează guvernul că trebuie să mențină aceste măsuri de austeritate, chiar dacă sunt nepopulare, și că în următoarea perioadă vor mai trebui să ia niște măsuri fără să dea înapoi. În primul rând vor trebui să aibă grijă la cheltuielile statului – de la salarii și pensii până la programe publice – și vor trebui să crească banii, veniturile care vin la bugetul statului, inclusiv prin taxe și prin creșterea colectării.

