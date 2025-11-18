Scumpiri la pompă: Motorina trece de 8 lei, benzina se apropie de 7,6 lei. Autoritățile anunță controale în benzinării

Oficialul consideră că nu există motive evidente care să justifice scumpirile din ultima perioadă.

Cu toate acestea, specialiştii din domeniu atrag atenția că presiunile asupra rafinăriilor din regiune pot influența costurile și pot genera variații ale prețurilor la carburanți.

La unele stații peco din Capitală, litrul de motorină a depășit pragul de 8 lei, în timp ce benzina a ajuns la 7 lei și 60 de bani.

Potrivit datelor unui site de specialitate, față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 12 lei mai mult.

În cazul motorinei, scumpirile sunt mai mari - pentru același plin, șoferii plătesc cu 20 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Oficialii din Ministerul Energiei susțin că nu există motive întemeiate care să justifice scumpirile din benzinării. Totuși, incertitudinile legate de rafinăria Petrotel, aflată în proprietatea Lukoil, pun presiune pe prețuri.



Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: ”Am cerut Consiliului Concurenței și tuturor instituțiilor abilitate să urmărească modul de formare al prețurilor, diferite politici care nu sunt în acord cu piața, prin care se crește în mod total nejustificat preţul la pompă. și nu există niciun motiv obiectiv pentru care se justifică creterea prețului la pompă”.

Prețul poate fi influențat și de problemele de aprovizionare din regiune, atrag atenția specialiștii. Sancțiunile impuse unei companii sârbe și tensiunile legate de rezervele din Bulgaria au condus la o creștere a costurilor.

Chiar și așa, livrările Lukoil rămân stabile, iar prețul internațional al barilului nu înregistrează varianții foarte mari.

Claudiu Cazacu , specialist piețe financiare: ”În ceea ce privește perspetivele viitoare, pe termen foarte scurt, am spune că există mai degrabă o perspectivă de stabilitate a prețurilor. Ne ajută din nou contextul internațional care nu impune prețuri mai mari, deocamdată, pentru petrol”.



Corespondent ȘtirileProTV: ”România se află, momentan, pe locul 12 în topul țărilor din Uniunea Europeană cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește prețul motorinei. Între timp, legea prin care statul ar urma să preia temporar rafinăria Petrotel este în lucru și ar putea fi adoptată de Guvern în următoarea perioadă. De cealaltă parte, reprezentanții rafinăriei ar fi obținut o amânare pentru aplicarea sancțiunilor până în luna decembrie”.

