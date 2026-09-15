Astfel, în 2027 şi 2028 să fie inaugurate două noi magazine la Cluj-Napoca şi Craiova, relatează News.ro.

Ambele magazine vor fi construite după cel mai nou concept al companiei şi vor integra standardele actuale ale reţelei internaţionale, cu accent pe accesul uşor la o gamă extinsă de produse şi servicii pentru construcţii, renovare şi amenajare, precum şi pe zone dedicate grădinii şi formatului Drive In.

„Hornbach România, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, investeşte aproximativ 70 de milioane de euro în două noi magazine, la Cluj-Napoca şi Craiova. La Cluj-Napoca, lucrările pentru cea de-a doua locaţie HORNBACH din oraş au început deja, iar la Craiova compania a obţinut autorizaţia pentru primul său magazin din regiunea Olteniei”, arată compania într-un comunicat de presă.

Valoarea investiţiei pentru fiecare dintre cele două unităţi se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro. Magazinul din Cluj-Napoca urmează să fie inaugurat în toamna anului 2027, în timp ce lucrările la Craiova sunt programate să înceapă la începutul lui 2027, cu deschiderea estimată pentru primăvara anului 2028.

„Investim cu o perspectivă pe termen lung şi alegem fiecare nouă locaţie în funcţie de potenţialul regiunii şi de nevoia de a fi cât mai aproape de clienţii noştri. În Transilvania suntem prezenţi de mulţi ani, iar dezvoltarea economică a zonei şi cererea ridicată ne-au convins să deschidem un al doilea magazin în Cluj-Napoca. Oltenia se află, la rândul său, de mult timp în planurile noastre de extindere, iar găsirea locaţiei potrivite în Craiova ne permite acum să intrăm în această regiune”, a declarat Radu Oniga, Director General al Hornbach România.

La Cluj-Napoca, noul magazin va fi dezvoltat în cadrul centrului comercial Urbano Shopping & Living şi va reprezenta cea de-a doua locaţie a retailerului în oraş. Investiţia include terenul, construcţia şi amenajările necesare dezvoltării noului magazin.

Proiectul va fi realizat pe un teren cu o suprafaţă totală de aproximativ 49.500 m², iar magazinul va avea o suprafaţă de vânzare de aproximativ 20.100 m², dintre care peste 8.900 m² vor fi dedicaţi materialelor de construcţii şi amenajărilor, aproximativ 5.000 m² grădinii, iar zona Drive In va ocupa aproximativ 6.200 m².

În acelaşi timp, la Craiova, Hornbach a obţinut autorizaţia pentru primul său magazin din Oltenia, noua locaţie urmând să fie construită la intersecţia Bulevardului Decebal cu Strada Caracal. Viitorul magazin va dispune de o suprafaţă de vânzare de peste 17.000 m², iar lucrările de construcţie vor începe la începutul anului 2027, urmând ca deschiderea magazinului să aibă loc în primăvara lui 2028.

Reprezentanţii companiei spun că ambele clădiri vor fi echipate cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, sisteme de ventilare cu recuperare de căldură şi sisteme de climatizare bazate pe pompe de căldură.

Grupul Hornbach este un concern DIY independent care a generat vânzări nete de 6,4 miliarde de euro în anul financiar 2025/26 şi care este unul

Compania de retail operează în prezent 174 de magazine de bricolaj şi centre de grădinărit, trei magazine specializate şi magazine online în nouă ţări europene.

Din luna octombrie 2025, Hornbach România deţine 11 magazine fizice, în Bucureşti Berceni, Bucureşti Militari, Bucureşti Baloteşti, Bucureşti Colentina, Braşov, Timişoara Nord, Timişoara Sud, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca şi Constanţa.