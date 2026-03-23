"Scopul pe care îl avem, pe lângă dezvoltarea lucrărilor de infrastructură în Bucureşti, (...) este acela ca, într-o asemenea situaţie în care România se găseşte astăzi, o situaţie de criză, să putem să generăm cât mai multe locuri de muncă bine plătite, astfel încât atât oamenii, cât şi firmele să poată aduce plusvaloare bugetului naţional. (...) Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflaţia este de 10%, taxele şi impozitele au crescut, astfel încât pentru cetăţenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situaţii extrem de delicate şi extrem de grave cu încă două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană, începând cu data de 1 aprilie", a precizat Băluţă, cu prilejul unei vizite făcute la şantierul de la Planşeul Unirii.

Bani pentru carburanți

A doua măsură vizează acordarea unui ajutor de 200 de lei pentru carburant, o dată la două luni, timp de o jumătate de an.

"Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, cei care au domiciliu aici de mai mult de un an. Ne adresăm celor care au loc de muncă, pentru că este extrem de important să şi-l menţină. Ne adresăm celor care deţin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 de centimetri cubi şi cu un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei. (...) Este un ajutor care se primeşte în felul următor: timp de şase luni de zile, o lună da, una nu", a explicat Daniel Băluţă.

El a estimat că între 20.000 şi 30.000 de familii vor beneficia de acest sprijin financiar.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, aceste măsuri vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 într-o şedinţă ce va fi convocată în perioada imediat următoare, astfel încât sprijinul să ajungă cât mai rapid la cetăţeni.

Sprijinul financiar este aplicabil unui singur autovehicul per proprietar.