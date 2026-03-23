”În perioada 09.03.2026 – 13.03.2026, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General a desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control la operatori economici care desfăşoară activităţi de depozitare, încărcare şi descărcare a benzinei şi motorinei în judeţele Bacău, Alba şi Prahova. Obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislaţiei privind protecţia mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV)”, a anunţat, luni, Garda de Mediu.

Ce nereguli au fost descoperite

Sursa citată a precizat că s-au depistat instalaţii de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncţionale, existând risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare

De asemenea, s-a constatat lipsa monitorizării emisiilor de COV şi s-au găsit echipamente de măsurare neconforme, existând suspiciuni privind validitatea datelor raportate.

În plus s-a mai constatat neasigurarea etanşeităţii şi funcţionării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor.

”A fost evidenţiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanţi: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalaţiile de recuperare a vaporilor (VRU) - lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală, utilizarea unor echipamente neadecvate, posibile neconcordanţe între datele raportate şi realitatea din teren”, a mai transmis Garda de Mediu.

Au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 200.000 lei şi s-a dispus suspendarea activităţii pentru o instalaţie până la remedierea deficienţelor (punerea în funcţiune a VRU).

În urma controalelor s-au dispus mai multe măsuri: