Artistul, care a vorbit anterior despre faptul că are ADHD și sindrom Tourette, a făcut dezvăluirea în cadrul unui eveniment organizat pentru lansarea noului său brand de îmbrăcăminte, potrivit The Independent.

Williams, în vârstă de 52 de ani, a declarat: „Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, ceea ce, de fapt, îmi place al naibii de mult, pentru că explică atât de multe.”

Fostul membru al trupei Take That a vorbit și despre modul în care activitățile creative îl ajută să se concentreze.

„Cu ADHD te poți concentra complet și total asupra unui lucru, 1000%, dar în cazul absolut tuturor celorlalte lucruri pur și simplu nu poți. Întrebați-i pe copiii mei”, a spus artistul.

Robbie Williams: „Creierul meu este incredibil de creativ”

Cântărețul a explicat că este preocupat în special de crearea de imagini și de lucruri amuzante, activități care îl ajută să-și îndrepte atenția în altă direcție.

„Dacă creez imagini și lucruri amuzante, nu mă gândesc la mine, pentru că creierul meu este incredibil de creativ și poate fi creativ în legătură cu orice lucru din lume care te face să intri în panică sau de care te temi”, a spus Williams.

Artistul a oferit și un exemplu despre gândurile intruzive cu care se confruntă. El a povestit că, în timp ce se afla într-un avion, s-a gândit ce s-ar întâmpla dacă ar avea puteri telekinetice, iar gândurile sale intruzive ar determina avionul să se prăbușească.

„Este mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că am puteri supranaturale și că prăbușesc un avion”, a explicat el.

Serviciul britanic de sănătate NHS definește autismul drept „o diferență în modul în care se dezvoltă creierul, care afectează felul în care vezi și experimentezi lumea”. Acesta poate influența modul în care o persoană comunică, gândește, învață și acordă atenție anumitor lucruri.

Artistul a vorbit în repetate rânduri despre sănătatea sa mintală

De-a lungul carierei sale, Robbie Williams a vorbit deschis despre ADHD și problemele sale de sănătate mintală.

Anul trecut, artistul a declarat în podcastul I’m ADHD! No You’re Not că a devenit foarte priceput în a-și masca dificultățile.

„Par plin de îndrăzneală, par arogant și încrezut și fac aceste gesturi grandioase, care au funcționat pentru mine, pentru că mi-au pus fața pe afișe și oamenii încă mai cumpără bilete. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă este că mă simt exact opusul a toate acestea tot timpul”, a spus el.

Williams a dezvăluit, de asemenea, că se confruntă frecvent cu gânduri intruzive.

Într-un interviu acordat The Independent în ianuarie, cântărețul a vorbit despre lupta sa cu problemele de sănătate mintală: „Mi-au trebuit aproape două decenii să trec prin asta, iar acum sunt de partea cealaltă și este frumos.”