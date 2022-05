Salariile din turism sunt printre cele mai mici. Angajații câștigă între 2.000 și 3.000 lei

82% dintre angajații din turism câștigă sub salariul mediu pe economie. Așa că acest sector se încadrează printre cele mai slab plătite.

Potrivit comparatorului de salarii al eJobs, cei mai mulți angajați în acest domeniu câștigă între 2.000 și 3.000 de lei. Asta deși salariul mediu net pe economie depășea 3.000 de lei în lună martie.

Un barman din Brașov lucrează în domeniu de mai bine de un an. Este student, iar pentru a reuși să se întrețină a ales să lucreze în turism, deși nu avea experiență. Câștigă în jur de 2.500 de lei, un salariu care nu i-ar ajunge pentru toate cheltuielile, însă reușește să le acopere cu bacșișul pe care îl face zilnic.

Sergiu Berteșteanu, barman: „Cei care muncesc în domeniul ăsta știu deja că e complet normal să trăiești mai mult din tips. Nu știam unde sunt carafele de limonade, nu știam cum să fac o cremă de lapte și o cafea, nu știam nimic și a fost nașpa, pentru că vii, muncești mult, nu prea ai timp în momentul de față să înveți, pentru că nu există training.”

Însă barmanii nu sunt singurii prost plătiți. Un casier și un om de serviciu pot primi câte 2.000 de lei, iar un chelner doar 1.900 de lei.

Cele mai mici salarii medii nete din turism:

Hostess – 1.700 lei

Barman – 1.750 lei

Chelner – 1.900 lei

Casier – 2.000 lei

Responsabil curățenie – 2.000 lei

Sursă: Salario

București, Cluj - Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov sunt orașele unde întâlnim cele mai mari valori ale salariului mediu. În timp ce în București, salariul mediu ajunge la 3.200 de lei, în Brașov, este de 2.800 de lei. Cu toate acestea, sumele de bani se situează sub media pe economie.

Forța de muncă este și acum o problemă în turism. Așa că mulți angajați nu au experință, iar clienţii sunt dezamăgiți de calitatea serviciilor.

"Când am rugat-o să șteargă masa a strâmbat din nas, iar după aceea se comporta cu noi de parcă nu era treaba ei să ne servească".

"Nu am mai așteptat chelnerul la masă să ne aducă nota, am mers am plătit la bar și pe urmă chelnerul și barmanul au râs că uite acum poate vrea și rest."

"Te fac să aștepți, mai ales studenții atunci când te văd așa tânăr ca ei, zic aaaaa, lasă-i că mai pot să aștepte".

Cele mai mici salarii medii nete din turism sunt în cinci orașe din țară. În timp ce în Câmpina, salariul mediu net este de 1.400 de lei, în Sinaia ajunge la 2.000 de lei.