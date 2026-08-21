"Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată şi vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creşterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esenţiale. Aproape 48% dintre respondenţi spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reuşesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri", arată cercetarea realizată la iniţiativa tbi bank, pe un eşantion de 1.223 angajaţi la nivel naţional.

În acelaşi timp, peste 22% nu economisesc deloc în prezent sau sunt nevoiţi să folosească din rezervele acumulate anterior. Mai mult, aproximativ 46% reuşesc să economisească cel mult 500 de lei într-o lună obişnuită, iar 16% nu reuşesc să pună deoparte niciun leu. Capacitatea de economisire rămâne moderată chiar şi în rândul celor care reuşesc să pună bani deoparte: aproape 22% economisesc între 11% şi 20% din venituri, iar puţin peste 22% reuşesc să păstreze între 6% şi 10%.

"Datele arată că, pentru mulţi români, economisirea rămâne mai degrabă rezultatul unui echilibru fragil la final de lună decât al unui plan financiar constant. Creşterea costurilor esenţiale limitează sumele disponibile, iar acest lucru face ca disciplina financiară, accesul la produse simple şi sigure şi formarea unor obiceiuri de economisire să devină tot mai importante. Rolul instituţiilor financiare este să ofere soluţii flexibile, uşor de înţeles şi adaptate realităţii bugetelor actuale, astfel încât economisirea să poată deveni un comportament predictibil, nu doar o opţiune atunci când rămân bani disponibili", a explicat Gergana Staykova, Market Leader, tbi bank Romania, într-un comunicat.

Capacitatea de economisire s-a deteriorat pentru o parte importantă a românilor, în condiţiile în care aproape 42% spun că economisesc mai puţin decât anul trecut, iar peste 9% reuşeau să pună bani deoparte anterior, dar în prezent nu mai pot. În acelaşi timp, peste 29% economisesc în primul rând pentru situaţii neprevăzute sau urgenţe, iar aproximativ 20% urmăresc să îşi construiască mai multă siguranţă şi independenţă financiară.

Economisirea rămâne, pentru mulţi români, mai degrabă dependentă de banii disponibili la finalul lunii decât de un plan financiar constant, iar rezervele existente oferă adesea o protecţie limitată. Peste 36% spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor, în timp ce numai aproximativ 15% pun deoparte un procent fix din venitul lunar. În acelaşi timp, aproape 23% şi-ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puţin de o lună dacă şi-ar pierde principala sursă de venit, iar aproximativ 22% ar rezista între una şi trei luni.

Românii îşi păstrează economiile în principal în forme percepute ca fiind sigure şi uşor de accesat. Astfel, peste 23% ţin cea mai mare parte a economiilor în contul curent, iar aproape 22% aleg depozitele bancare.

În acelaşi timp, peste 26% indică scumpirea alimentelor şi a produselor de bază drept principalul obstacol în calea economisirii, iar aproape 25% spun că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile.

Economiile sunt folosite atât pentru experienţe şi nevoi planificate, cât şi ca rezervă pentru cheltuieli neprevăzute. Aproape 19% dintre români au folosit sau şi-ar fi dorit să folosească economiile pentru vacanţe şi experienţe personale, iar peste 14% pentru reparaţii la locuinţă sau maşină.

Obiectivele financiare pentru 2026 sunt orientate în principal spre consolidarea rezervelor şi protejarea stabilităţii personale, pe fondul unor temeri legate mai ales de sănătate şi venituri. Aproape 20% dintre români îşi propun să economisească mai mult decât anul trecut, iar aproape 15% vor să îşi protejeze economiile existente. În acelaşi timp, peste 30% indică problemele de sănătate drept cea mai mare teamă financiară, iar 21% se tem în primul rând de pierderea locului de muncă.

Sondajul tbi bank despre modul în care românii reuşesc să-şi gestioneze banii în 2026 a fost desfăşurat online în luna iulie a acestui an, pe un eşantion total de 1.223 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbaţi, 68% lucrează în mediul privat, iar peste 31% au un venit net de peste 6.000 de lei.