Valurile de căldură tot mai frecvente și prelungite golesc străzile și piețele, reduc interacțiunea socială și amenință agricultura, una dintre principalele surse de venit pentru localnici, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Recordul de 48,8 grade Celsius înregistrat în luna august 2021 a transformat orașul sicilian într-un simbol al încălzirii climatice a Europei, pe măsură ce continentul a ieșit din restricțiile COVID-19.

Astăzi, valurile de căldură din ce în ce mai frecvente și prelungite îi țin pe oameni în case, lăsând străzile și piețele pustii și îi fac pe unii locuitori să compare căldura extremă cu o nouă formă de carantină.

Schimbarea este vizibilă în tot orașul de 20.000 de locuitori de la periferia orașului antic Siracuza, de pe coasta de sud-est a Siciliei. Piazza del Popolo, centrul social al Floridiei de mult timp și mărginit de cafenele, palmieri și clădiri municipale, este aproape goală o mare parte a zilei.

Căldura persistă până seara târziu, perturbând o tradiție locală prețuită, cunoscută sub numele de „pigghiari u frescu”, când familiile își aduc scaunele afară din case pentru a profita de briză și a socializa.

„Este îngrozitor pentru că mulți oameni ajung să se închidă în case. Într-un fel, cu toții experimentăm un alt tip de carantină. Chiar și persoanele cu copii mici se găsesc în această situație. Copiii nu pot merge în parc sau să se joace afară, deoarece, până după-amiaza târziu, temperaturile sunt cu adevărat dușmănoase”, declară consilierul local Serena Spada.

Recordul de 48,8 grade Celsius

Pe 11 august 2021, Serviciul de Informații Agrometeorologice (SIAS) din Sicilia a măsurat o temperatură de 48,8°C în Monasteri, un district rural aflat la aproximativ 5 km de centrul Floridiei. În 2024, Organizația Meteorologică Mondială a certificat-o drept cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa continentală, un record care nu a fost depășit.

Mulți locuitori au presupus că acel maxim se va dovedi a fi un eveniment izolat. În schimb, verile fierbinți au devenit norma.

„S-a dovedit a fi un semnal de alarmă foarte trist”, spune Serena Spada.

Deși acel record a atras atenția internațională, climatologii spun că extremele individuale sunt mai puțin semnificative decât creșterea constantă a temperaturilor medii. Datele Reuters arată că în data de 12 august 2026 temperatura la Floridia a atins 33,3°C, cu 4,1 grade Celsius peste media pentru norma istorică din 1961-1990.

„Creșterea temperaturilor medii este cea care ne îngrijorează. Nu mai vorbim despre vârfuri extreme de temperatură care durează una sau două zile, așa cum s-a întâmplat în 2021. Vorbim despre săptămâni întregi, chiar luni, în care temperaturile rămân constant ridicate”, a declarat directorul SIAS, Luigi Pasotti.

Și temperaturile nocturne cresc.

„În special în acest an, înregistrăm un număr excepțional de mare de nopți tropicale în unele părți ale Siciliei, precum și nopți supertropicale”, a spus Pasotti.

Căldura afectează și agricultura

Agricultura, un pilon al economiei insulei, este din ce în ce mai vulnerabilă la schimbările climatice. În 2021, peste 3.000 de stupi de albine s-au pierdut în zona Floridia, iar producția de miere a scăzut cu 80%.

„Scăderea populațiilor de albine și a numărului de apicultori, împreună cu pierderea polenizatorilor din cauza schimbărilor climatice și a utilizării pe scară largă a pesticidelor, duc la o reducere a biodiversității și la o calitate și randamente mai scăzute ale producției agricole”, a declarat agronomul Francesco Bellomi.

Pentru apicultorii din Floridia, vara a devenit un anotimp al anxietății.

„Există mult mai multă îngrijorare cu privire la trecerea peste vară decât exista înainte. Căldura poate provoca prăbușirea coloniilor individuale și uneori se pot pierde stupi întregi”, spune apicultorul Francesco Pappalardo.