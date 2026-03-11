Criza din Orientul Mijlociu ne-a mai tăiat din elan.

Totuși, fondurile europene ar putea deveni motorul principal al economiei în următorii ani.

După ani în care a susținut creșterea economică, consumul începe să piardă din avânt.

Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în ianuarie cu 6,5% față de aceeași lună a anului trecut.

Este a șasea lună la rând în care oamenii cumpără mai puțin. Scăderile au început din vară și s-au accentuat în toamnă, după majorarea TVA și creșterea prețurilor din energie.

Oamenii își reduc cumpărăturile aproape peste şi nu mai iau aşa uşor produse de folosință îndelungată.

Aici scăderea este de aproape 8 procente. Scăderi de 4,8 la sută s-au văzut și la pompă, în timp ce vânzările de alimente și băuturi s-au redus cu 3 la sută.

Este însă începutul anului, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la schimbări.

Prognoza Băncii Naționale arată că inflația ar urma să scadă puternic în vară, ceea ce ar da un impuls consumului. Totuși, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu rămâne un factor care poate să pună presiune.

Criza geopolitică amplifică anxietatea și scade încrederea oamenilor, arată şi analizele de specialitate.

Economiștii spun că acest pesimism i-a făcut pe români să fie mai atenți cu banii, iar creșterea economică de 1% ar putea fi sub așteptări dacă situația nu se îmbunătățește.

Mihai Roman, Profesor de Macroeconomie ASE: ”Veniturile au scăzut în ultima perioadă , oamenii nu îşi mai permit şi au tăiat de pe lista lucrurile care nu sunt importante".

Sunt însă și vești bune. Deficitul ar urma să scadă la 6-6,5%, pe măsură ce veniturile bugetare cresc și cheltuielile sunt gestionate mai strict. Asta ar putea însemna că împrumuturile făcute de stat vor fi mai avantajoase, iar investitorii ne-ar privi cu ochi mai buni.