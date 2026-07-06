Cele mai mari creşteri anuale ale volumului total al comerţului cu amănuntul, dintre statele membre pentru care există date, au fost înregistrate în Cipru (8,4%), Bulgaria (7,9%) şi Luxemburg (7,8%), în timp ce scăderi au fost observate în România (-4,0%), Estonia (-0,5%) şi Belgia (-0,4%), arată datele Eurostat.

În mai 2026, comparativ cu mai 2025, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat în funcţie de calendar a crescut cu 1,6% în zona euro şi cu 1,9% în UE.

Astfel, s-a majorat volumul comerţului cu amănuntul la alimente, băuturi, tutun cu 2,4% şi cu 2,3% la produsele non-alimentare (cu excepţia carburanţilor auto), fiind raportată o scădere de 4,6% pentru carburanţii auto în magazine specializate.

La nivelul UE, volumul comerţului cu amănuntul a crescut pentru alimente, băuturi, tutun cu 1,9%, cu 2,8% la produsele non-alimentare (cu excepţia carburanţilor auto), dar a scăzut pentru carburanţii auto în magazine specializate cu 2,9%.

În mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, volumul comerţului cu amănuntul ajustat sezonier s-a mărit cu 0,2% în zona euro şi cu 0,5% în UE, potrivit primelor estimări ale Eurostat. Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Cipru (3,7%), Luxemburg (3,6%), Polonia (2,4%) şi România (1,3%). La polul opus s-au aflat Estonia (-2.2%), Croatia (-2%), Belgia şi Lituania (-0.7%), conform datelor Eurostat.

Scăderea vânzărilor cu amănuntul, semnalată și de statisticile naționale

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele cinci luni ale anului cu 5,5%, ca serie brută, și cu 5,3% în termeni ajustați, potrivit INS. Scăderea este consemnată într-un context de creștere a taxelor și de majorare a TVA, măsuri care pun presiune pe consum și pe puterea de cumpărare.

Evoluția volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,7%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%), potrivit Agerpres.

Pe serie ajustată, scăderi au înregistrat vânzările de produse nealimentare (-7,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,7%).

În luna mai din acest an, comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.

Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), la vânzările de produse nealimentare (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).