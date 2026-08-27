”Are conducătorii care ştiu să o ducă acolo şi vă are pe voi, cei care susţineţi asta”, a spus Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a adresat, joi seară, miilor de moldoveni care s-au adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău pentru a celebra Ziua Independenţei Republicii Moldova. Acesta a fost întâmplinat cu ovaţii şi cu scandări: ”Trăiască şi înflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească”.

”Ştiţi că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conştiinţei şi oamenii din locurile astea au dovedit, de-a lungul timpului, că au conştiinţă colectivă în ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei şi-au păstrat cultura, tradiţiile, identitatea şi acum mai este doar puţin până când Republica Moldova să intre acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană. Are conducătorii care ştiu să o ducă acolo şi vă are pe voi, cei care susţineţi asta”, a spus Nicuşor Dan, în scurtul discurs ţinut în faţa moldovenilor.

El a făcut referire şi la poporul ucrainean care ”dovedeşte că, atunci când există conştiinţă şi când oamenii îşi apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale”.