Oana Țoiu subliniază România are un dezechilibrului comercial semnificativ, arătâmd că ţara noastră importă anual bunuri de aproximativ 120 de miliarde de euro şi exportă de circa 90 de miliarde, ceea ce generează un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro, conform News.ro.

Potrivit acesteia, soluţia nu este „protecţionismul orb”, ci diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare şi a pieţelor de desfacere.

„Putem deschide pieţe noi pentru produsele româneşti, iar menţinerea dialogului economic şi comercial devine esenţial”, a transmis Ţoiu, adăugând că antreprenoriatul românesc are succes şi „merită şi uşi deschise”.

În acest context, ministrul de Externe afirmă că, în ciuda discuţiilor despre securitate, Forumul Economic Mondial de la Davos a fost, în esenţă, despre economie şi colaborare.

„Deşi anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferinţa rămâne, în esenţă, despre economie şi colaborare. Pentru că un comerţ funcţional şi corect este, în sine, şi printre cele mai bune instrumente pentru a diminua riscurile de securitate”, a scris Oana Ţoiu pe pagina sa de Facebook.

Aceasta precizează că a participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation, alături de miniştri ai comerţului şi economiei din peste 10 ţări de pe patru continente, precum şi de liderii Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi ai agenţiilor economice ONU. În cadrul discuţiilor, a susţinut că „deciziile geopolitice şi nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează şi pieţele”.

INS: Deficitul comercial, într-o ușoară scădere

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025 a fost de 29,770 miliarde de euro, mai mic cu 299,6 milioane euro (-1,0%) față de cel înregistrat în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024, relevă datele Institutul Național de Statistică (INS) și citate de Agerpres.



Conform INS, în luna noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,372 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,633 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,260 miliarde euro.



Față de luna noiembrie 2024, exporturile din luna noiembrie 2025 au scăzut cu 0,1%, iar importurile au scăzut cu 5,3%.



În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 89,420 miliarde euro, iar importurile CIF 119,190 miliarde euro. Exporturile au crescut cu 3,9%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024.



În primele 11 luni din 2025, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,5% la export și 36,8% la import) și alte produse manufacturate (26,9% la export și 28,4% la import).



Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025 a fost de 64,118 miliarde euro la expedieri și de 86,223 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri.



Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 25,302 miliarde euro la exporturi și de 32,966 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 27,7% din total importuri.



Potrivit INS, soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent.



Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

