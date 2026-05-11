Comunicările oficiale sunt sub media europeană, dar nu pentru că nu am avea probleme, ci pentru că nu facem teste ori nu spunem adevărul.

Autoritățile din sănătate speră să schimbe situația prin investițiile făcute cu fonduri din PNRR. Peste 100 de unități sanitare au acum laboratoare de microbiologie performante și aparatură modernă de igienizare.

Înainte să fie cumpărat acest sistem de identificare imediată a bacteriilor, rezultatul probelor prelucrate în laborator venea după 24 de ore și putea să întârzie aplicarea tratamentului. Acum...

Dr. Irina Nistor, șefa laborator microbiologie: ”Noi facem tot în sistem automatizat și standardizat testarea sensibilității la antibiotoce, duce la inițierea unei terapii țintite care este benefică pacientului și reduce răspândirea germenilor multirezistenți”.

Liliana Curea, corespondent Pro TV: ''Datorită metodelor noi și rapide de diagnostic, anul trecut, la Spitalul Grigore Alexandrescu au fost depistați 55 de copii cu infecții cauzate de bacterii multirezistente la tratament, față de 23 cu un an în urmă. Vorbim, de exemplu, de klebsiella, acinetobacter sau Candida Auris - o ciupercă extrem de periculoasă. Identificarea este importantă, pentru că permite izolarea, astfel încât infecția să nu se răspândească la alți pacienți”.

Pentru prima dată spitalul are și aparate mobile pentru purificarea aerului în saloane, care pot fi folosite și în prezența pacienților.

Iar un alt sistem rapid arată cât de bine se spală personalul medical pe mâini înainte de a intra în salon.

Toată aparatura a fost cumpărată pentru combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale. Peste 100 de spitale din toată țara au făcut astfel de investiții care se ridică la 900 de milioane de lei.

În 2025 au fost înregistrate în jur de 48.000 de infecții asociate asistenței medicale, în creștere față de 2024, când au fost 41.957 de cazuri. Chiar și așa, tot rămânem sub media europeană în materie de raportări.