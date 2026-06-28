Capitala conduce detașat acest clasament, cu 835 de suspendări, în creștere cu 10% față de anul anterior, în timp ce la polul opus, județele Giurgiu și Tulcea înregistrează cele mai puține astfel de cazuri.

Bucureștiul este, de departe, epicentrul acestui fenomen: 835 de firme și-au oprit activitatea în primele patru luni – o creștere de 10% față de perioada similară din 2025. Clujul urmează cu 399 de suspendări (ușor sub nivelul anului trecut, -2,92%), Bihorul cu 360 (+19,6%), Iașiul cu 350 (+16,28%), iar Brașovul cu 282 (+6,42%). La capătul celălalt al clasamentului, Giurgiu (32 de suspendări, -43,86%), Tulcea (33, -36,54%) și Ialomița (33, -25%) sunt județele unde firmele își opresc cel mai rar activitatea.

Creșteri spectaculoase ale numărului de suspendări s-au înregistrat în Caraș-Severin (+39,47%), Teleorman (+23,91%) și Ilfov (+21,33%). În schimb, scăderile cele mai mari au fost raportate în Giurgiu (-43,86%), Tulcea (-36,54%) și Vrancea (-31,82%).

Cele mai afectate domenii

Comerțul – atât cu ridicata, cât și cu amănuntul – este sectorul cu cele mai multe suspendări, cu 582 de cazuri în primele patru luni, urmat de activități profesionale, științifice și tehnice (244) și transport și depozitare (227). În toate aceste sectoare, scăderile față de anul anterior sunt semnificative: -43,66% la comerț, -41,2% la activități profesionale și -40,89% la transport.

Doar în luna aprilie, au fost înregistrate 1.362 de suspendări, cele mai multe în București (169), Cluj (84), Bihor (77), Brașov (76) și Iași (70).

Datele ONRC arată o tendință de creștere a suspendărilor de activitate, în special în marile centre urbane, dar și o dispersare regională care relevă, într-un final, starea de sănătate a mediului de afaceri.