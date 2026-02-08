Actul plafonează comisioanele instituțiilor de credit și mai prevede dreptul clienților de a primi un exemplar al contractului de împrumut, pentru a-l citi atent, înainte de a-l semna.

Un credit pentru renovarea apartamentului i-a schimbat viața Floricăi Harpa din Ploiești.

Florica Harpa: „M-a dat în șomaj și nu am mai putut să acopăr creditul și n-am plătit, m-a sunat recuperatorul, a trebuit să plec din țară."

Și Valeriu Simon se descurcă tot mai greu cu plata ratelor.

Valeriu Simon: „În situaţiile astea, când plătești impozit dublu, triplu - și astea n-au fost prevăzute când tu ai luat banii - ar fi bine să zică "dom-le, te las o lună, două, juma de an, să te gândeşti ce faci".

Un proiect de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică ar putea obliga băncile și instituțiile financiare nebancare să dea dovadă de înţelegere, înainte să îi execute silit pe datornici.

Instituțiile trebuie să propună întâi soluții precum refinanțarea creditului, prelungirea duratei de rambursare, amânarea plății ratelor, reducerea dobânzii sau chiar iertarea parțială a datoriei, în funcție de situația personală a consumatorului.

Victor Ilie, avocat: „Trebuie să dea un răgaz și o variantă de ajustare a ratelor pentru debitori pentru ca aceștia să se poată încadra”

În același timp, comisioanele de analiză a dosarului, de administrare a creditului sau contului nu vor fi stabilite procentual, ci în sumă fixă, în funcție de suma împrumutată.

Comisioane fixe ale băncilor

De exemplu, pentru creditele de consum de până la 2.000 de lei, comisionul este de maximum 25 de lei, iar pentru creditele de peste 100.000 de lei poate ajunge până la 150 de lei

Schimbările urmăresc să se adapteze la noile forme de credit, cum sunt sistemele „cumpără acum, plătește mai târziu", tot mai populare în rândul magazinele online. Printre modificări se numără dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile sau posibilitatea rambursării anticipate a creditului. În plus, băncile sunt obligate să verifice atent situația financiară a clientului pentru a preveni supraîndatorarea.

Reprezentantul Băncii Naționale în Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar spune că nu doar oamenii simpli vor avea de câștigat.

Alexandru Păunescu, director al departamentului juridic al BNR: „În urma unei executări silite poți să execuți sume mult mai mici decât dacă ai merge mai departe cu contractul respectiv modificându-i anumite condiții în ceea ce privește rescadențarea, reeșalonarea, diminuarea soldului, dar rămâne consumatorul respectiv client al băncii!"

Proiectul nu se aplică anumitor credite, cum sunt cele garantate prin ipotecă sau celor de peste 100.000 de euro, și nici plăților amânate în anumite condiții, cum sunt contractele de leasing sau închiriere care nu impun achiziția bunului.

Asociația Română a Băncilor consideră că „este necesar ca proiectul de transpunere să respecte cadrul legislativ european pentru a asigura accesul consumatorilor la finanțare în mod corespunzător la nivel național" şi îi sfătuieşte pe români, când au dificultăţi de plată, să se adreseze băncilor sau Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.