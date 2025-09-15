Programul Start-Up Nation se deschide pe 1 octombrie 2025. Pașii care trebuie urmați de persoanele juridice înscrise

Stiri Economice
15-09-2025 | 12:16
start up nation
Pro TV

Aplicaţia electronică de înscriere la finanţare a persoanelor juridice în cadrul programului Start-Up Nation se va deschide începând cu 1 octombrie 2025, ora 10:00, a anunţat Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

autor
Cristian Anton

"Formularul electronic de înscriere la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială va fi activ timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului şi definitivarea tuturor modulelor de cursuri, pentru a oferi şanse egale tuturor absolvenţilor cursurilor de formare antreprenorială", precizează ministerul, într-un comunicat.

Conform sursei citate, la 15 septembrie 2025, primii 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială şi urmează să înfiinţeze societăţi comerciale pentru a participa la cea de-a treia etapă a programului "Înscrierea la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială".

Peste 2.200 de aplicanți au fost respinși

Situaţia actualizată a procesului de verificare administrativă şi de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanţi înscrişi la cursurile de formare, la 15 septembrie, este următoarea: 8.841 aplicanţi au fost acceptaţi; 2.251 aplicanţi au fost respinşi; 6.174 aplicanţi se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestaţii, evaluări), iar 8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanţi acceptaţi, 1.457 urmează în prezent cursurile, 3.571 urmează să fie programaţi de către formatori la curs, 3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectaţi, 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială, iar 17 aplicanţi nu s-au prezentat la curs.

Citește și
Euro
Ministrul Economiei: CE a aprobat cererea noastră de a avea un Start Up Nation, ediţia a patra
Programul Start-Up Nation 2025 a debutat cu probleme. Ce piedici au întâmpinat tinerii care vor să pornească o afacere

Sursa: Agerpres

Etichete: inscrieri, program, start up nation,

Dată publicare: 15-09-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
50.000 de euro de la stat pentru românii care își deschid afaceri. Avantajele și neajunsurile programului Start-Up Nation
Stiri Economice
50.000 de euro de la stat pentru românii care își deschid afaceri. Avantajele și neajunsurile programului Start-Up Nation

Oficialii pregătesc un nou program Start Up Nation prin care tinerii sunt încurajați să-și deschidă o afacere. Însă antreprenorii sunt rezervați.  

Ministrul Economiei: CE a aprobat cererea noastră de a avea un Start Up Nation, ediţia a patra
Stiri actuale
Ministrul Economiei: CE a aprobat cererea noastră de a avea un Start Up Nation, ediţia a patra

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului Ştefan Radu Oprea a anunţat că, joi, Comisia Europeană a aprobat cererea României de a avea ProgramulStart Up Nation, ediţia a patra, fiind vorba despre 400 de milioane euro, bani europeni.

În loc să-și dezvolte afacerile, unii antreprenori își cumpără mașini electrice scumpe cu banii obținuți prin Start Up Nation
Stiri actuale
În loc să-și dezvolte afacerile, unii antreprenori își cumpără mașini electrice scumpe cu banii obținuți prin Start Up Nation

Antreprenorii aflați la început de drum pot folosi finanțarea de la stat inclusiv pentru a cumpăra mașini electrice.

200.000 lei nerambursabili de la stat pentru deschiderea unei afaceri. Care sunt condițiile
Stiri Economice
200.000 lei nerambursabili de la stat pentru deschiderea unei afaceri. Care sunt condițiile

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat joi că a doua ediţie a Start Up Nation va fi un program mai clar, cu o procedură de achiziţii simplificată.

Recomandări
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28