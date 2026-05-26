Proiectul legii salarizării va contura noi criterii pe baza cărora directorii și consiliile de administrație ale școlilor vor alege până la 30% dintre salariați pentru a le acorda bonusul, timp de trei luni, șase luni sau un an.

„Este un joc al oglinzilor”, reacționează sindicatele. Liderii acestora acuză scăderea fondului de premiere pentru profesori, dar și tăierea sporurilor pentru dirigenție și muncă în condiții de stres.

În actualul sistem de recompensare a dascălilor, gradația de merit înseamnă 25% din salariul de bază și se acordă pe cinci ani.

O primesc 16% dintre cadrele didactice. În forma actuală a proiectului, premiile de performanță ar adăuga la salariu între 10 și 20%, pentru cel mult 30% dintre angajați.

Conducerea școlii va alege perioada de acordare – cel puțin trei luni, cel mult un an. Toți profesorii interesați vor face dosare cu documente-martor pentru rezultatele deosebite și lucrările cu caracter excepțional, după cum arată proiectul.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „S-a vorbit despre calitatea activității didactice, despre rezultatele obținute de elevi la evaluările și examenele naționale, dar nu doar asta, pentru că nu toate disciplinele au examene naționale. Reducerea absenteismului și a riscului de abandon școlar, implicarea în activități remediale, sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare. Vorbim de utilizarea tehnologiilor digitale în procesul educațional… lista poate să fie foarte lungă.”

Deocamdată, un indicator nu se regăsește în lista de criterii pentru acordarea bonusului, criteriu care va fi negociat de oficiali și sindicate: evaluarea profesorilor de către colegii de catedră sau de elevi și de părinții lor.

Simion Hăncescu, președintele F.S.L.I.: „Nu, pentru că există o mare doză de subiectivism. Dacă ești un profesor exigent și care îți faci datoria, ai toată neșansa să primești o notă mică.”

Corespondent Știrile PRO TV: „OCDE, organizație la care România este în proces de aderare, dă ca exemplu Singapore ca sistem de recompensare pentru profesori. Acolo, bonusul poate tripla salariul și ține cont inclusiv de feedback-ul regulat de la beneficiari – copiii și familia –, dar și de activitățile de mentorat și training ținute de profesori, susținerea copiilor cu nevoi speciale, evoluția notelor elevilor și pregătirea extrașcolară a vârfurilor.”

Pe de altă parte, sindicatele sunt nemulțumite de creșterea salariilor debutanților cu 17% și susțin că noul salariu al tinerilor ar fi tot sub cel promis în negocierile din timpul grevei din 2023 și prea apropiat de remunerația dascălilor cu vechime mare.

Marius Nistor, președintele Spiru Haret: „Diferența între salariul de intrare în sistem și salariul de ieșire din sistem este foarte mică. Are loc o aplatizare a grilei de salarizare și va dispărea orice fel de motivație.”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că joi vor începe discuțiile cu reprezentanții Ministerului Muncii pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se vor acorda bonusurile de performanță.