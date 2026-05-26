SUA vor să taie din ajutorul pe NATO în caz de criză. Ce capacități militare vor să reducă semnificativ în cadrul Alianței

Negocierile dintre Washington și Teheran par mai avansate ca oricând, însă armistițiul rămâne fragil.
România conduce, la Bruxelles, o alianță de 16 state care încearcă să blocheze tăierile din fondurile europene pentru modernizare și agricultură. Miza este viitorul buget al Uniunii, estimat la 1.800 de miliarde de euro.
Rusia poate bruia semnalele GPS adânc în Europa, pe o rază de până la 450 km de enclava sa Kaliningrad, datorită unei capacităţi extinse masiv, a declarat marţi un oficial lituanian citat de Reuters.
Statul vrea să reorganizeze salariile după o grilă unică, în funcție de dificultatea și importanța fiecărei meserii.
Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de ordin care stabileşte structura probelor şi disciplinele pentru bacalaureatul din 2030, care va fi susţinut de prima generaţie de absolvenţi care va învăţa după noile planuri-cadru şi programe şcolare.
La mijlocul lunii mai avem deja un nivel neobișnuit al radiațiilor ultraviolete. Pe o scară de la 1 la 15, marți indicele a urcat până la opt în întreaga țară. O cifră considerată de specialiști una cu risc ridicat, atât pentru ochi, cât și pentru piele.