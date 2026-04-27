Președintele Nicușor Dan i-a convocat ca să le spună că țara nu poate să pierdă bani europeni din cauza disputelor dintre ei. Următoarele luni sunt cruciale pentru contracte prin PNRR și SAFE, care ar putea aduce României, peste 26 de miliarde de euro. Însă pentru asta mai multe legi trebuie votate prin consens politic. Întâlnirea nu a avut însă, efectul sperat, de șeful statului.

Discuția de la Palatul Cotroceni a durat mai bine de două ore. Pe lângă liderii formațiunilor PSD, PNL, USR, UDMR și minorităților naționale, au participat miniștrii apărării și fondurilor europene, dar și șeful cancelariei premierului.

Au discutat despre stadiul proiectelor importante pentru România: aderarea la OCDE, PNRR și SAFE.

Din PNRR, vom pierde 10 miliarde de euro adică o treime din totalul investițiilor publice dacă nu atingem zeci de jaloane până în august, a anunțat premierul Ilie Bolojan, care a numit votarea legilor „un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”.

Cele mai importante jaloane pe care trebuie să le îndeplinim - 9 la număr - pot fi implementate prin 9 legi, și astfel am evita pierderea a 7,3 miliarde de euro.

Legea salarizării bugetare, cea mai discutată

La Cotroceni, liderii s-au pus de acord numai asupra a cinci dintre acestea, iar celelalte patru mai trebuie discutate. Cea mai disputată este legea salarizării bugetare, care potrivit unui proiect de lege al Guvernului, ar elimina indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare, dar ar recompensa performanța. Dacă nu îndeplinim jalonul rămânem fără aproape 800 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan, dar și fostul ministru PSD al Muncii au declarat că această primă schiță a proiectului nu prevede scăderea salariilor din sectorul public. Social-democrații și cei de la UDMR așteaptă să vadă documentul final și doar atunci vor decide dacă îl vor vota.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Trebuie discutat, asumat și după aceea pot să fiu de acord sau nu. Pentru că sunt acolo câteva chestiuni care sigur că nu rămân așa cum era în draft, de exemplu: între localitățile cu 50.000 de locuitori și până la 250.000 de locuitori nu există niciun prag. Plus sunt chestiuni legate de sporuri și limitarea sporurilor, deci sunt multe discuții care în coaliție, în vechea coaliție nu au fost pe agenda noastră”.

Tot privitor la PNRR, nu există acord nici pentru proiectul de lege ce vizează decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire și nici pentru reforma pieței de energie electrică, pentru care am pierde câte 800 de milioane de euro.

De asemenea nu se înțeleg nici pe noul mecanism economic pentru resursele de apă din România. În acest domeniu, țara noastră s-a angajat să creeze un fond de investiții pentru repararea barajelor. Banii ar putea să vină din creșterea prețului la apa brută.

Nicușor Dan, președintele României: „Constat că tensiunea e tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți. Eu trebuie să fiu mediator. Dincolo de asta, prin faptul că inclusiv ședința de astăzi are loc în mod civilizat; vreau să spun românilor să aibă încredere, că mergem mai departe”.

Corespondent PRO TV: „Unde a fost însă înțelegere este programul SAFE: liderii politici au decis să grăbească aprobarea proiectului în Parlament - ce s-ar putea întâmpla chiar în această săptămână. Fără acest acord din Parlament, nu pot fi semnate contractele prin care țara noastră poate primi de la Uniunea Europeană, sub formă de împrumut, peste 16 miliarde de euro, pentru investiții în apărare. Iar termenul-limită pentru semnarea tuturor înțelegerilor este 31 mai”.

Știrile PRO TV a prezentat recent o primă variantă a legii cu cele mai importante prevederi. Proiectul poate să sufere modificări până să fie supus votului.