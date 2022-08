Produsele de la raft care s-au scumpit cu peste 57%, dar pe care românii le cumpără în cantități mai mari față de anul trecut

De pildă, ulei, margarină, ori mâncare gătită. În schimb, am renunțat la pește, fructe de mare și la produsele de curățenie, după cum arată o analiză a pieței de retail. În aceste condiții, magazinele vin cu tot soiul de oferte, însă nu sunt la fel de generoase ca în anii trecuți.

Prețurile alimentelor au început să urce din luna martie, imediat după izbucnirea războiului. Scumpirea energiei electrice, a gazului și combustibililor a influențat serios costul la raft, dar și comportamentul de consum.

Pe de o parte avem categoria produselor care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, dar la care nu am putut să renunțăm, ba chiar le-am consumat mai mult decât înainte. Vedem, de exemplu, uleiul și margarina care, deși s-au scumpit cu peste 57% le-am cumpărat cu aproape 9% mai mult decât în anul precedent. Pe listă sunt și produsele de înfrumusețare, vedem aproape o dublare a prețului, dar și a consumului. Aceeași situație este și la mâncarea pentru animale. De cealaltă parte, avem și categoria produselor care s-au scumpit, dar la care am mai redus consumul. Intră aici condimentele și sosurile, vedem un preț mai mare cu 10%, dar o scădere a consumului. La fel și la produsele de îngrijire a casei, lavete, saci menajeri, soluții de curățenie, dar si măsline și pește, fructe de mare.

Dinamica vânzărilor este surprinzătoare mai ales la sate și în orașele mici unde s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului, volume mai mari de produse vândute față de orașele mari. Cu un procent de 19,2%, față de 16,5%. Iar asta are și o explicație.

Andrei Perianu, analist financiar: Sunt din ce în ce mai multe magazine și lanțuri de magazine în orașele mici și la sat și oamenii preferă să își cumpere alimente gata procesate, decât din gospodărie. Marjele produselor de la țară sunt mult mai mici față de cele din orașe și prețurile lor au crescut mai mult.

În localitatea Ivănești, din județul Vaslui, de pildă, sunt patru magazine sătești, iar în centru, s-a deschis și un supermarket. Localnicii găsesc aici tot ce au nevoie, fără să mai fie nevoiți să facă drumuri la oraș.

Totuși, odată cu aceste scumpiri, a apărut o nouă tendință în rândul magazinelor: s-au înmulțit promoțiile, deși reducerile nu au mai fost la fel de generoase ca în trecut. Mai multe lanțuri de magazine au anunțat campanii de înghețare a prețurilor, o tactică bine cunoscută în străinătate. Într-un hypermarket, de pildă, clienții găsesc săptămânal minimum 100 de produse cu prețuri mai mici.

Roxana Bejan, reprezentant hypermarket: Pot fi de la carne până la produse de îngrijire a casei. La produsele marcă proprie, acolo am avut creșteri foarte mari deoarece produsele acestea au 15, 20% prețurile mai mici decât media.

De altfel, și în alte țări din Uniune se vorbește despre un comportament diferit în rândul clienților. În Franța, de pildă, reprezentanții unui mare lanț de magazine spun că le dispar mai repede de pe rafturi produsele mai ieftine, dar și ca oamenii au cam renunțat la produsele premium pe care nu și le mai permit, cum ar fi carnea de pește sau cea de vită.

Dată publicare: 31-08-2022 18:28