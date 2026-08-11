Compania precizează că producţia include volumele de la parcul eolian Vulturu şi parcurile fotovoltaice Stăneşti şi Satu Mare 2 (operaţional din T4 2025), notează Agerpres.

În primele şase luni ale acestui an, Electrica a distribuit un volum de energie electrică de 8.905,3 GWh (8.947,5 GWh în S1 2025) şi a furnizat pe piaţa cu amănuntul 3.375,5 GWh (3.710,4 GWh în S1 2025).

„Pe segmentul de producție, Grupul Electrica are în portofoliu proiecte de energie regenerabilă, fotovoltaică și eoliană, cu o capacitate totală de 307,5 MW, aflate fie în operare, fie în diferite stadii de dezvoltare. Dintre acestea, 46,5 MW sunt deja operaționali. De asemenea, Electrica are proiecte de stocare a energiei de aproximativ 1.170 MWh în diferite stadii”, se arată în unul din comunicatele recente ale companiei.

Volumul de gaze naturale furnizate pe piaţa cu amănuntul a fost de 347,8 GWh, în scădere faţă de 442,6 GWh în perioada ianuarie-iunie 2025.

Energia electrică folosită pentru acoperirea consumului propriu tehnologic a însumat 900,5 GWh.

Electrica avea, la finele lunii iunie 3,228 milioane de locuri de consum, faţă de 3,423 milioane locuri de consum, în perioada similară a anului trecut.

Grupul Electrica deserveşte 4 milioane de utilizatori în România, acoperind 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Nord), şi întreg teritoriul ţării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanţă şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată la Bursele de Valori din Bucureşti şi Londra, având capital majoritar privat.