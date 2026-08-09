Însă puțini sunt cei care își permit să facă o asemenea investiție. De 6 ani, o asociație de voluntari le oferă acestor oameni șansa de a intra în normalitate.

Cei care beneficiază gratuit de panouri fotovoltaice, gata de utilizare, în această perioadă, sunt mai mulți locuitori ai comunei Padeș, din județul Gorj.

Cele mai multe căsuțe fără energie electrică, pe care localnicii din Padeș le numesc conace, sunt situate în munți, în zone greu accesibile. Acolo, singurii vecini ai oamenilor sunt animalele sălbatice.

Localnică: "Curent aici nu e posibil, pentru că e departe de sat. Sunt vreo nouă kilometri până jos, unde e asfaltul, și după aia încă doi kilometri. Sunt vreo 12 kilometri”.

Autoritățile locale nu pot ajuta la electrificarea acestui tip de locuințe, din cauza costurilor uriașe. Singura soluție rămâne instalarea panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare. Însă e o investiție pe care oamenii nu și-o permit.

Mihăiță Troacă, primarul comunei Padeș: „În zona asta de munte, sunt undeva la 60 de conace. Oamenii au nevoie de energie electrică. Eu pot să îi ajut, dar în limita posibilităților”.

O asociație de voluntari încearcă să rezolve această problemă, în mai multe zone din țară. Voluntarii strâng bani din donații și sponsorizări, pe care îi folosesc pentru a le oferi oamenilor acces la electricitate, prin instalarea gratuită a panourilor.

Eusebiu Man, reprezentant, instalator: „Montăm un sistem off-grid de 1,2 kW, maximum de panouri, cu o baterie de 5 kWh. Este suficientă pentru iluminat, inclusiv pentru niște electrocasnice de genul frigiderelor”.

Dumitru Chisăliță, președinte, Asociația România Inteligentă, inițiatorul proiectului: „Avem electrificate 37 de cătune. Vom atinge, când terminăm această lucrare, cifra de 100 de case pe care le-am electrificat în ultimii șase ani. Și mai avem încă 5.600 de case”.

Reprezentanții asociației spun că, dacă se păstrează ritmul lucrărilor, le-ar lua mai bine de 200 de ani, ca să ajungă la toate locuințele fără curent din țară.