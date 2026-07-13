Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat, în continuare, la servicii, unde tarifele au urcat cu 13,67% față de aceeași lună a anului precedent. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu 5,75%.

Rata anuală a inflației a fost de 9,6% în ianuarie, în scădere ușoară față de decembrie. În februarie a fost de 9,3%, urcând în martie la 9,9%, în aprilie- 10,7% iar în mai10,9%.

Cele mai scumpe alimente: cafeaua, ouăle și laptele

În categoria alimentară, cele mai mari scumpiri față de iunie 2025 continuă să fie la cafea (+19,9%), ouă (+13,66%) și lapte de vacă (+12,13%). Zahărul și produsele zaharoase s-au scumpit cu 9,44%, carnea de vită cu 11,95%, iar pâinea cu 8,19%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 14,47%, iar fructele proaspete cu 9,48%.

Creșteri masive la energie și combustibili

În rândul mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri continuă să fie la energia electrică (+59,97%), ca urmare a eliminării schemei de plafonare a prețurilor. Motorina s-a scumpit cu 28,16%, iar benzina cu 22,74%. Energia termică a crescut cu 10,70%, iar cărțile și publicațiile cu 10,76%. Gazul natural a înregistrat o creștere mai modestă, de 4,70%.

În categoria serviciilor, cele mai mari majorări sunt la chirii, care au crescut cu 43,29% față de iunie 2025. Apa, canalul și salubritatea au crescut cu 16,10%, iar reparațiile auto cu 14,58%. Singura scădere de preț în această categorie este la serviciile aeriene (-7,31% față de anul anterior), dar și acestea s-au majorat cu 2,7% comparativ cu luna mai.

Medicamentele s-au scumpit cu 4,30%, iar articolele de igienă și cosmeticele cu 6,96%. De asemenea, serviciile poștale, după o perioadă de reduceri, au crescut cu 9,27% față de iunie 2025.