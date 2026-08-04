Potrivit unui comunicat al SAPE, contractul de finanţare marchează o etapă decisivă în dezvoltarea proiectului şi asigură o parte substanţială a resurselor financiare necesare achiziţiei echipamentelor şi executării lucrărilor de construire a noii centrale de cogenerare de înaltă eficienţă.

Investiţia este realizată de Titan Power S.A., societate de proiect deţinută majoritar de SAPE S.A. şi minoritar de Electrocentrale Grup S.A. - ELG S.A.

"CET Titan, primul CET construit în Bucureşti după 46 de ani, este în curs de realizare şi a obţinut finanţarea necesară. Semnarea contractului de finanţare pentru CET Titan Bucureşti reprezintă un moment decisiv pentru un proiect strategic pe care l-am susţinut constant, din diferite poziţii de responsabilitate publică, de-a lungul ultimului deceniu. (...) CET Titan va fi prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în Bucureşti după anul 1979. Vorbim despre o investiţie care va produce energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, va consolida securitatea energetică a Capitalei şi va contribui la îmbunătăţirea alimentării cu energie termică, în special în zonele deficitare ale sectoarelor 2 şi 3", a declarat Sorin Chiriţă, membru al Directoratului SAPE S.A, în comunicat.

Noua centrală va contribui la creşterea securităţii energetice a Capitalei, la utilizarea eficientă a resurselor energetice şi la reducerea impactului asupra mediului, prin folosirea unor tehnologii moderne de cogenerare de înaltă eficienţă. Totodată, CET Titan deschide perspectiva dezvoltării unei noi generaţii de centrale energetice, pe baza unui model care poate fi replicat şi în alte oraşe din România, pentru susţinerea unui sistem energetic sigur, eficient şi competitiv.

"Finanţarea de aproximativ 289 de milioane de lei, asigurată prin sindicatul bancar format din CEC Bank şi Exim Banca Românească, confirmă viabilitatea tehnică şi economică a investiţiei. De aici înainte, obligaţia noastră este foarte clară: disciplină investiţională, respectarea termenelor, control riguros al costurilor şi punerea în funcţiune a centralei în condiţii de siguranţă şi performanţă. CET Titan demonstrează că statul român poate dezvolta investiţii energetice majore atunci când există viziune, continuitate şi responsabilitate. Este un model care poate fi replicat şi în alte zone ale Bucureştiului, precum şi în alte oraşe ale României. Pentru SAPE, acesta este doar începutul unei etape investiţionale mai ample, orientate către producţie, cogenerare, energie regenerabilă, stocare şi infrastructură energetică critică", a mai precizat Sorin Chiriţă.

Electrocentrale Grup S.A. se află într-un proces de fuziune prin absorbţie cu SAPE S.A., aceasta din urmă având calitatea de societate absorbantă. SAPE S.A. şi Electrocentrale Grup S.A. sunt companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei.

Proiectul reprezintă prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în Bucureşti după anul 1979.

La finalizarea investiţiei, centrala va produce aproximativ 400 GWh/an de energie electrică în bandă, care va fi livrată în reţeaua electrică de distribuţie şi în Sistemul Energetic Naţional.

De asemenea, centrala va furniza aproximativ 200 GWh/an de energie termică în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti - SACET, contribuind la creşterea siguranţei alimentării cu energie termică în zonele deficitare din sectoarele 2 şi 3 ale Capitalei.

Totodată, proiectul este conceput astfel încât să permită, în perspectivă, utilizarea unor combustibili cu emisii reduse de carbon, inclusiv a amestecurilor de gaze naturale şi hidrogen, în funcţie de evoluţia tehnologiilor şi a cadrului naţional şi european de reglementare.

Prima etapă a investiţiei a fost finalizată prin demolarea structurilor existente şi executarea lucrărilor de pregătire şi îmbunătăţire a terenului de fundare. În prezent, sunt în desfăşurare activităţile pregătitoare necesare începerii construcţiei noilor instalaţii.

Durata estimată până la punerea în funcţiune este de aproximativ 14 luni, în funcţie de evoluţia lucrărilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi parcurgerea etapelor de testare şi autorizare.