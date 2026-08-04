Potrivit unui comunicat de presă al băncii, serviciul este gratuit, fiind disponibil inclusiv persoanelor care nu sunt clienţi CEC Bank.

"Prin lansarea acestui serviciu, le oferim posesorilor de carduri Visa şi Mastercard o modalitate simplă şi convenabilă de a transforma numerarul în disponibilităţi direct pe card, indiferent de banca emitentă. Ne dorim să punem la dispoziţia publicului infrastructura modernă a CEC Bank, care permite experienţe de plată mai rapide, simple şi sigure prin soluţii care răspund unor nevoi reale din activitatea de zi cu zi, facilitând utilizarea mijloacelor de plată electronice", a declarat Mihaela Bujac, director adjunct Direcţia Carduri, CEC Bank, în comunicat.

CEC Bank dispune, în prezent, de o reţea de peste 270 de aparate MFM, toate de ultimă generaţie.

Fondată în 1864, banca are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale.