Scăderile prețurilor au venit ca urmare a diminuării temerilor privind aprovizionarea globală și a reluării traficului prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters. Petrolul Brent a coborât sub pragul de 74 de dolari pe baril, iar WTI a scăzut sub 70 de dolari pentru prima dată după 2 martie.

Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a coborât cu peste 3 dolari pe baril, până la aproximativ 73,6 dolari, atingând în cursul ședinței un minim de 73,22 dolari – cel mai redus nivel din 27 februarie, cu o zi înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

În același timp, petrolul american WTI a scăzut sub pragul de 70 de dolari pe baril pentru prima dată după 2 martie.

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz

Piața este influențată de reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, care fusese practic închisă timp de luni de zile. Datele din transportul maritim arată că trei petroliere blocate anterior în zonă, care transportă aproximativ cinci milioane de barili de țiței, au început să părăsească strâmtoarea, două dintre ele având destinații din Asia.

Investitorii consideră că acordul interimar dintre Statele Unite și Iran va permite revenirea pe piață a unor volume importante de petrol iranian. În plus, încărcăturile fizice de țiței sunt deja vândute cu discounturi în mai multe regiuni ale lumii, semn că oferta începe să crească.

Iranul, pregătit să crească exporturile

Analiștii apreciază că, dacă sancțiunile vor continua să fie relaxate, Iranul ar putea majora exporturile într-un interval relativ scurt. „Piața începe să includă în preț scenariul revenirii petrolului iranian și normalizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade.

Potrivit acestuia, volumele deja stocate pe petroliere permit Iranului să crească exporturile în câteva săptămâni, nu în câteva luni.

Oman, rute suplimentare pentru navigație

Omanul a anunțat că va menține deschisă Strâmtoarea Ormuz pentru navigația comercială și că a creat două rute temporare suplimentare pentru a facilita circulația în siguranță a navelor.

Presiunea asupra prețurilor a fost amplificată și de suspendarea temporară a unor sancțiuni americane împotriva Iranului. Washingtonul a acordat Teheranului o derogare de 60 de zile care permite vânzarea petrolului iranian în cadrul procesului de negociere dintre cele două țări.

Rămân riscuri legate de programul nuclear iranian

Cu toate acestea, investitorii rămân prudenți. Președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul a acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”, însă autoritățile iraniene au respins această afirmație. Analiștii avertizează că piața ar putea subestima riscurile asociate disputelor încă nerezolvate privind programul nuclear iranian.

Stocurile din SUA, la cel mai redus nivel din 1984

În paralel, datele din Statele Unite arată că stocurile totale de petrol au scăzut cu 15,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 19 iunie, ajungând la cel mai redus nivel din 1984. Cererea ridicată din partea rafinăriilor și utilizarea rezervelor strategice americane au contribuit la această scădere.

Pe fondul acestor evoluții, banca JPMorgan și-a redus prognoza pentru petrolul Brent în a doua jumătate a anului 2026. Instituția estimează acum un preț mediu de 86 de dolari pe baril în trimestrul al treilea și 80 de dolari pe baril în ultimul trimestru al anului, invocând cererea mai slabă decât se anticipa și reducerea ritmului de diminuare a stocurilor comerciale la nivel mondial.

O rafinărie din Moscova, închisă cel puțin șase luni

Două surse din industrie au declarat că una dintre marile rafinării din Moscova va rămâne închisă cel puțin șase luni, după ce a suferit avarii importante în urma atacurilor cu drone ucrainene. Acest incident ar putea contribui la o anumită presiune pe piață, dar analiștii consideră că tendința generală rămâne una descrescătoare, pe fondul creșterii ofertei și al relaxării tensiunilor geopolitice.