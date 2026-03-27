Prețurile carburanților astăzi, 27 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Pe fondul fluctuațiilor internaționale și al cererii interne, diferențele de preț între stațiile de alimentare pot fi semnificative chiar și în același oraș, potrivit datelor publicate pe Monitorul Prețurilor . De aceea, este important să verifici constant actualizările și să alegi momentul potrivit pentru alimentare. Prețurile carburanților afișate în 27 martie 2026 indică o piață cu diferențe vizibile între marile lanțuri de distribuție.

Prețul benzinei în București

La polul inferior se află Lukoil, cu un preț de 9,26 lei/litru, foarte aproape de Socar și Petrom, ambele la 9,28 lei/litru.

La mijlocul intervalului se poziționează Rompetrol, cu 9,37 lei/litru, un preț ușor mai ridicat.

Cel mai mare tarif este afișat de OMV, cu 9,41 lei/litru.