Pe fondul fluctuațiilor internaționale și al cererii interne, diferențele de preț între stațiile de alimentare pot fi semnificative chiar și în același oraș, potrivit datelor publicate pe Monitorul Prețurilor. De aceea, este important să verifici constant actualizările și să alegi momentul potrivit pentru alimentare. Prețurile carburanților afișate în 27 martie 2026 indică o piață cu diferențe vizibile între marile lanțuri de distribuție.
Prețurile carburanților astăzi, 27 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă
Prețurile carburanților din România sunt într-o continuă schimbare. În 27 martie 2026, prețurile afișate la pompa de alimentare reflectă evoluțiile recente.
Prețul benzinei în București
La polul inferior se află Lukoil, cu un preț de 9,26 lei/litru, foarte aproape de Socar și Petrom, ambele la 9,28 lei/litru.
La mijlocul intervalului se poziționează Rompetrol, cu 9,37 lei/litru, un preț ușor mai ridicat.
Cel mai mare tarif este afișat de OMV, cu 9,41 lei/litru.
Prețul motorinei în București
Cel mai mic preț este practicat de Petrom, cu 10,10 lei/litru, urmat îndeaproape de Socar, la 10,11 lei/litru. Lukoil se poziționează ușor peste acest prag, cu 10,21 lei/litru, menținând un echilibru între competitivitate și marjă comercială.
La polul superior se află Rompetrol și OMV, ambele cu 10,26 lei/litru. Diferența față de cel mai mic preț este de 16 bani pe litru.
Etichete: benzina, preturi motorina, carburanti, combustibil,
Dată publicare: