Prețul carburanților astăzi, 25 martie 2026. Cât au ajuns să coste benzina și motorina la pompă

În București, prețul motorinei standard a depășit în data de 24 martie prețul de 10 lei pe litru. Diferențele dintre stațiile de alimentare rămân semnificative, iar nivelurile din Capitală se regăsesc, în mare măsură, și în alte regiuni ale țării, potrivit datelor publicate pe Monitorul Prețurilor .

Prețul benzinei în București

Prețurile la benzina standard în București pornesc, în prezent, de la 9,13 lei pe litru, nivel regăsit la stațiile Socar și Petrom. Ușor mai ridicate sunt tarifele practicate de Lukoil, unde benzina se vinde între 9,14 și 9,17 lei pe litru, în timp ce Rompetrol afișează un preț de 9,17 lei.

La polul superior, MOL comercializează benzina standard la 9,19 lei pe litru, iar OMV ajunge la cel mai ridicat nivel dintre principalele rețele analizate, cu un preț de 9,26 lei pe litru. Diferențele dintre distribuitori rămân astfel vizibile, chiar și în cazul prețurilor minime afișate la pompă.

Socar – 9,13 lei / litru de benzină

Petrom - 9,13 lei / litru de benzină

Lukoil – 9,14 lei / litru de benzină

Rompetrol – 9,17 lei / litru de benzină

MOL – 9,19 lei / litru de benzină

OMV – 9,26 lei / litru de benzină

Prețul motorinei în București

În cazul motorinei standard, prețurile din București pornesc de la 9,81 lei pe litru, nivel practicat de Petrom. Foarte aproape se situează și Socar, cu 9,82 lei pe litru, în timp ce MOL urcă la 9,89 lei.

La valori mai ridicate, Rompetrol afișează un preț de 9,96 lei pe litru, iar OMV ajunge la 9,97 lei. Cel mai mare tarif dintre rețelele analizate este întâlnit la Lukoil, unde motorina standard a ajuns la 10,21 lei pe litru, depășind astfel pragul de 10 lei.

Petrom – 9,81 lei / litru de motorină

Socar - 9,82 lei / litru de motorină

MOL - 9,89 lei / litru de motorină

OMV - 9,97 lei / litru de motorină

Rompetrol – 9,96 lei / litru de motorină

Lukoil – 10,21 lei / litru de motorină

Prețul carburanților la pompele din București