Prețul carburanților astăzi, 25 martie 2026. Cât au ajuns să coste benzina și motorina la pompă

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Șoferii din România resimt din nou schimbările de la pompă, odată cu actualizarea prețurilor la carburanți din 25 martie 2026.

Raluca Ionescu-Heroiu

În București, prețul motorinei standard a depășit în data de 24 martie prețul de 10 lei pe litru. Diferențele dintre stațiile de alimentare rămân semnificative, iar nivelurile din Capitală se regăsesc, în mare măsură, și în alte regiuni ale țării, potrivit datelor publicate pe Monitorul Prețurilor.

Prețul benzinei în București

Prețurile la benzina standard în București pornesc, în prezent, de la 9,13 lei pe litru, nivel regăsit la stațiile Socar și Petrom. Ușor mai ridicate sunt tarifele practicate de Lukoil, unde benzina se vinde între 9,14 și 9,17 lei pe litru, în timp ce Rompetrol afișează un preț de 9,17 lei.

La polul superior, MOL comercializează benzina standard la 9,19 lei pe litru, iar OMV ajunge la cel mai ridicat nivel dintre principalele rețele analizate, cu un preț de 9,26 lei pe litru. Diferențele dintre distribuitori rămân astfel vizibile, chiar și în cazul prețurilor minime afișate la pompă.

  • Socar – 9,13 lei / litru de benzină
  • Petrom - 9,13 lei / litru de benzină
  • Lukoil – 9,14 lei / litru de benzină
  • Rompetrol – 9,17 lei / litru de benzină
  • MOL – 9,19 lei / litru de benzină
  • OMV – 9,26 lei / litru de benzină

Prețul motorinei în București

În cazul motorinei standard, prețurile din București pornesc de la 9,81 lei pe litru, nivel practicat de Petrom. Foarte aproape se situează și Socar, cu 9,82 lei pe litru, în timp ce MOL urcă la 9,89 lei.

La valori mai ridicate, Rompetrol afișează un preț de 9,96 lei pe litru, iar OMV ajunge la 9,97 lei. Cel mai mare tarif dintre rețelele analizate este întâlnit la Lukoil, unde motorina standard a ajuns la 10,21 lei pe litru, depășind astfel pragul de 10 lei.

  • Petrom – 9,81 lei / litru de motorină
  • Socar - 9,82 lei / litru de motorină
  • MOL - 9,89 lei / litru de motorină
  • OMV - 9,97 lei / litru de motorină
  • Rompetrol – 9,96 lei / litru de motorină
  • Lukoil – 10,21 lei / litru de motorină

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale
Cum funcționează compensația lunară pentru benzină din Bulgaria: persoanele fizice eligibile primesc 20 de euro
Cum funcționează compensația lunară pentru benzină din Bulgaria: persoanele fizice eligibile primesc 20 de euro

Autoritățile de la Bulgaria au adoptat un program de sprijin destinat populației, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie 2026.

Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților

România întârzie să intervină pentru a tempera scumpirea carburanților, în timp ce majoritatea covârșitoare a statelor din UE au adoptat deja măsuri concrete după perturbările de pe piața petrolului generate de războiul din Iran. 

Industria românească, în picaj. În ianuarie, cifra de afaceri a scăzut cu 16,3% față de decembrie. Situația șomajului

Datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică arată o contracție severă a activității industriale în prima lună a anului. 

Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților
Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților

România întârzie să intervină pentru a tempera scumpirea carburanților, în timp ce majoritatea covârșitoare a statelor din UE au adoptat deja măsuri concrete după perturbările de pe piața petrolului generate de războiul din Iran. 

Iranul respinge planul de pace în 15 puncte al președintelui SUA, Donald Trump

Postul de televiziune de limbă engleză al televiziunii de stat iraniene a citat miercuri un oficial anonim, care a afirmat că Iranul respinge propunerea Statelor Unite ale Americii de încetare a focului în 15 puncte.

LIVE UPDATE. Guvernul promite că ordonanța privind prețurile la combustibil va fi adoptată în ședința de joi

Ordonanța de urgență a Guvernului privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de joi, 26 martie, au transmis astăzi reprezentanții Executivului, după ce sindicatele au refuzat să participe la ședința Consiliului Naţional Tripartit.

