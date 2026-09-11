Cererea este mare, iar proprietarii profită de situaţie şi cresc prețurile. Căminul rămâne în continuare cea mai ieftină variantă, dar unii studenţi nu sunt mulţumiţi de nivelul de confort.

Acolo unde mai sunt locuri disponibile, universitățile încearcă să-i convingă pe tineri să se răzgândească.

Yolanda caută un apartament cu două camere pe care să îl împartă cu o colegă. Până atunci stă la o prietenă care a plătit chirie și pe durata verii.

Yolanda, studentă: „Îmi caut chirie cred de vreo 3 luni și tot caut și tot caut. În sectorul 1 să fiu cât mai aproape de facultate, mi-aș dori, și să fiu cât de cât aproape de metrou ca să pot să ajung, 500 EUR cam așa”.

În plus, aşa cum se întâmpla an de an cresc preturile în această perioadă.

Potrivit unei platforme specializată în domeniul imobiliar, în București, chiriile oscilează între 400 și 890 de euro. Sunt însă valori medii, care diferă în funcție de zonă, suprafață și dotări.

Cluj-Napoca este următorul oraș în top, cu chirii asemănătoare celor din Capitală. În Brașov și Constanța, două camere costă în medie 500 de euro, pe lună în timp ce în Iași și Timișoara în jur de 450 de euro.

Daniel Crainic, director marketing platformă de imobiliare: „Există anumiți proprietari care au un comportament speculativ în perioada asta, sună telefonul mai des, sunt solicitări de vizionare mai multe, așadar încearcă să obțină cel mai bun preț pentru că se gândesc la acest apartament pe care îl închiriază ca la un business, până la urmă, care o sursă de venit. În această perioadă prețurile să fie mai mari decât de obicei, dar pe la mijlocul lunii octombrie lucrurile revin. În anumite cazuri, putem vorbi de creșteri și de 20, 25% față de perioadele normale”.

Pompei Mititean, consultant imobiliar: „În momentul de față, pe zona de 2 camere, respectiv garsoniere, este destul de redusă, pentru că deja s-au ocupat încă din luna august, foarte multe apartamente de 2 camere respectiv de 3 camere care sunt într-un buget pentru studenți. Au mai rămas în piață, în principal doar cele care sunt peste peste bugetul studenților”.

Studenții pot să opteze și pentru cămin. Doar ca în Brașov, de pildă cele aproximativ 3200 de locuri din căminele sutdențești nu se mai ocupă la fel de repede ca în alți ani deși tarifele au rămas neschimbate. Tinerii au acum posibilitatea să rămână în aceeși cameră din primul, până în ultimul an de studii.

Daniel Munteanu, prorectorul Universității Transilvania din Brașov: „Ambele părti au de câștigat, ei pentru că se simt mai stabili, mai siguri de locul de cazare și noi pentru că știm că avem o cameră mai bine păstrată."

Cosmin Necoară, student: „Știți și dvs. Toată lumea zice că la cămin e experiența aia unică, o dată în viață o trăieşti fără bani în buzunar, îți iei țigări la bucată, toate alea, e foarte frumos. E mai rentabil să stai la cămin decât la chirie.”

Dacă totuși rămân locuri neocupate pot fi acordate de acum inclusiv studenților care sunt din oraș dar nu mai vor să stea cu părinții.