Acest context a exercitat presiune asupra aurului, un activ care nu generează dobândă, transmite Reuters, citat de News.ro.

Aurul cu livrare imediată (spot) a scăzut cu 0,5%, la 4.035,67 dolari pe uncie, la ora 03:00 GMT. Contractele futures pentru aur din SUA, cu livrare în august, au coborât cu 0,7%, la 4.042,20 dolari.

Marţi, aurul a crescut cu peste 2%, atingând un maxim de 4.100,49 dolari pe uncie - revenind după un minim al ultimelor două săptămâni - după ce datele au indicat o încetinire a inflaţiei din SUA (în rândul consumatorilor) peste aşteptări în luna iunie, pe fondul scăderii preţurilor la energie.

Preţurile petrolului au continuat să crească pentru a treia sesiune consecutivă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a reintrodus o blocadă navală asupra tuturor porturilor iraniene şi a ameninţat că va lovi centrale electrice şi poduri săptămâna viitoare dacă Teheranul nu reia negocierile, marcând o nouă escaladare a conflictului din partea SUA.

"Cred că piaţa priveşte acum dincolo de datele privind IPC (Indicele Preţurilor de Consum), care este, într-o oarecare măsură, un indicator cu decalaj temporal... Trump continuă să menţină blocada navelor care ies din Strâmtoarea Ormuz, provocând creşterea preţului petrolului şi punând presiune pe aur", a declarat Kelvin Wong, analist senior de piaţă la OANDA.

Aurul, afectat de perspectiva menținerii dobânzilor la niveluri ridicate

Preţurile ridicate ale ţiţeiului pot alimenta îngrijorările legate de inflaţie şi de menţinerea ratelor dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. Deşi aurul este considerat în mod tradiţional o protecţie împotriva inflaţiei, el îşi pierde atractivitatea ca activ fără randament (fără dobândă) într-un mediu cu rate ale dobânzii ridicate.

Oficiali de rang înalt din cadrul Rezervei Federale (Fed) au salutat cifrele moderate ale inflaţiei pentru luna iunie, dar au precizat că au nevoie de mai multe astfel de date pentru a fi convinşi că presiunile asupra preţurilor se atenuează cu adevărat.

Indicele Preţurilor de Producţie, care urmează să fie publicat mai târziu în cursul zilei, este aşteptat să ofere informaţii suplimentare privind inflaţia.

În prezent, traderii estimează o probabilitate de aproximativ 58% pentru o majorare a ratei dobânzii la reuniunea Fed din septembrie - faţă de 76% înainte de publicarea raportului - şi continuă să anticipeze o probabilitate de circa 80% pentru o creştere a ratei în decembrie, conform datelor furnizate de instrumentul CME FedWatch.

În altă ordine de idei, preţul spot al argintului a scăzut cu 0,3%, la 58,48 dolari pe uncie. Platina s-a apreciat cu 0,2%, ajungând la 1.635,56 dolari, iar paladiul a urcat uşor cu 0,2%, la 1.307,11 dolari.