Acest lucru a diminuat atractivitatea metalelor prețioase, cunoscute ca active ce nu generează dobândă. Efectele negative s-au propagat rapid și pe piața de capital, afectând acțiunile marilor companii miniere, notează CNBC preluat de news.ro.

Potrivit datelor CME Group, contractele futures pe aur tranzacționate la COMEX au suferit o depreciere de 3,37%, ajungând la valoarea de 4.143,30 dolari pe uncie. Argintul a fost și mai puternic afectat, contractele futures înregistrând o prăbușire de 5,22%, până la 61,42 dolari pe uncie.

Efect de domino pe Wall Street: Acțiunile industriei extractoare, în picaj

Scăderea abruptă a cotațiilor pentru metalele prețioase a antrenat pierderi importante și pentru jucătorii din industria extractivă, în timpul ședinței de tranzacționare de luni de pe Wall Street.

Astfel, acțiunile Newmont Corporation au pierdut aproximativ 4,5%, pe fondul declinului aurului. Sibanye Stillwater se tranzacționa în jurul valorii de 10,14 dolari pe acțiune, consemnând un recul de aproximativ 4,4%, în timp ce Harmony Gold Mining era cotată la aproximativ 17,63 dolari.

Nici producătorii de argint nu au fost ocoliți de valul vânzărilor. Silvercorp Metals a scăzut cu circa 4%-5%, până la aproximativ 10,9 dolari pe acțiune, iar Hecla Mining a pierdut 5,17%, ajungând la 17,25 dolari pe acțiune. De asemenea, titlurile Endeavour Silver au continuat tendința descendentă, după ce în sesiunea premarket înregistraseră deja un declin de aproape 6%.

Inflația și dobânzile, în centrul atenției investitorilor

Presiunea asupra metalelor prețioase survine într-un context macroeconomic tensionat, în care investitorii monitorizează cu atenție evoluția inflației și potențialele noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, pe fundalul creșterii susținute a randamentelor titlurilor de stat.

Max Baecker, președintele American Hartford Gold, a explicat dinamica pieței: „Dacă majorările de dobândă aduc inflaţia sub control, aurul se confruntă cu presiuni persistente”. Totuși, expertul a nuanțat că, în scenariul în care inflația se menține la cote ridicate sau tensiunile economice se acutizează, cererea pentru aur, utilizat ca instrument de diversificare a riscului, ar putea rămâne solidă.

Dincolo de politica monetară a Rezervei Federale, Baecker subliniază că rata dobânzilor este doar unul dintre vectorii care mișcă piața. Un alt factor major îl reprezintă comportamentul băncilor centrale, care au achiziționat un volum record de 289 de tone de aur în trimestrul al doilea. Aceste cumpărări masive fac parte dintr-o strategie de rezervă pe termen lung, independentă de deciziile de politică monetară luate la Washington.