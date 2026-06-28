Executivul european estimează că noile reguli ar putea genera economii de aproximativ opt miliarde de euro pe an pentru mediul de afaceri din UE.

Pachetul legislativ include două propuneri: Directiva Omnibus privind impozitarea directă și o reformă a Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC). Potrivit Comisiei, modificările urmăresc simplificarea cadrului fiscal european, facilitarea activităților transfrontaliere și menținerea mecanismelor de combatere a fraudei, evaziunii și evitării obligațiilor fiscale.

Ce modificări sunt propuse

Comisia Europeană arată că legislația fiscală a Uniunii s-a extins considerabil în ultimul deceniu, pentru a răspunde provocărilor generate de globalizare, digitalizare și practicile de planificare fiscală agresivă. În același timp, acumularea acestor reglementări a dus la creșterea complexității și a costurilor de conformare pentru companiile care operează în mai multe state membre.

Printre principalele măsuri propuse prin Directiva Omnibus se numără eliminarea unor proceduri privind impozitul reținut la sursă pentru plățile transfrontaliere de dividende, dobânzi și redevențe între companiile din Uniunea Europeană. Comisia estimează că această măsură ar putea genera economii și beneficii de aproximativ 5,3 miliarde de euro anual.

Propunerea mai prevede simplificarea regulilor privind deductibilitatea dobânzilor și eliminarea unor restricții referitoare la finanțarea prin terți, măsuri care ar reduce costurile administrative cu peste 500 de milioane de euro pe an.

Totodată, Executivul european propune eliminarea suprapunerilor dintre regulile privind societățile străine controlate și normele privind impozitul minim global (Pilonul II), ceea ce ar reduce costurile de conformare cu aproximativ 160 de milioane de euro anual.

Reformarea introduce câteva măsuri-cheie, cum ar fi:

Eliminarea obligațiilor de raportare pentru anumite modalități transfrontaliere: Reformarea elimină obligațiile de raportare pentru grupurile de întreprinderi multinaționale (MNE) care fac obiectul cotei minime de impozitare de 15 % în temeiul normelor pilonului 2, generând economii de costuri de conformitate de aproximativ 300 de milioane EUR. Aceasta elimină, de asemenea, cerințele de raportare pentru toate celelalte întreprinderi din UE pentru anumite modalități fiscale transfrontaliere care oferă o valoare adăugată limitată pentru administrațiile fiscale, reducând volumele de raportare cu 35 % și economisind 40 de milioane EUR anual.

Sprijinirea economiei circulare: Reformarea crește pragul de raportare pentru vânzările online de bunuri, eliminând obligațiile de raportare pentru peste 10 milioane de vânzători privați, în special pentru cei care vând bunuri second-hand. Această măsură generează economii de costuri de conformare în valoare de 678 de milioane EUR pentru platformele digitale.

Îmbunătățirea identificării contribuabililor: Reformarea introduce un nou instrument de verificare a numerelor de identificare ale contribuabililor, asigurând faptul că administrațiile fiscale pot identifica în mod eficient și eficace toți contribuabilii raportați.

Modificări și pentru cooperarea administrativă

A doua componentă a pachetului vizează reformarea Directivei privind cooperarea administrativă (DAC), prin reunirea într-un singur act legislativ a directivei inițiale și a celor opt modificări adoptate de-a lungul timpului.

Printre schimbările propuse se numără eliminarea unor obligații de raportare pentru grupurile multinaționale care aplică deja cota minimă de impozitare de 15%, precum și reducerea obligațiilor de raportare pentru anumite aranjamente fiscale transfrontaliere considerate de utilitate redusă pentru autoritățile fiscale. Comisia estimează că aceste modificări ar reduce volumul raportărilor cu aproximativ 35%.

De asemenea, instituția propune majorarea pragului de raportare pentru vânzările online de bunuri, ceea ce ar elimina obligațiile de raportare pentru peste 10 milioane de persoane care vând ocazional produse, în special bunuri second-hand. Potrivit estimărilor Comisiei, platformele digitale ar economisi astfel aproximativ 678 de milioane de euro din costurile de conformare.

Reforma introduce și un nou sistem de verificare a numerelor de identificare fiscală, destinat să faciliteze identificarea contribuabililor de către administrațiile fiscale din statele membre.

Urmează dezbaterile în Parlamentul European și Consiliu

Propunerile legislative vor fi transmise Parlamentului European, care va fi consultat, și Consiliului Uniunii Europene, care va decide asupra adoptării lor.

Comisia Europeană susține că simplificarea legislației reprezintă una dintre prioritățile actualului mandat, obiectivul fiind reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru întreprinderi și cu 35% pentru întreprinderile mici și mijlocii până în 2029. Potrivit instituției, măsurile de simplificare prezentate până în prezent ar urma să reducă costurile administrative recurente cu peste 18 miliarde de euro anual.