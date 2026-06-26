Majorarea de capital include o contribuţie de 100 milioane de euro finanţată prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) şi va consolida capacitatea BID de a mobiliza finanţare pentru investiţii strategice şi de a răspunde mai eficient deficitelor de finanţare existente în economia românească, se arată într-un comunicat al BID.

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este instrumentul financiar central al pachetului european NextGenerationEU prin care este finanțat PNRR-ul României, conceput pentru a sprijini statele membre să depășească impactul economic și social al pandemiei și pentru a accelera tranziția verde și cea digitală

Comisia Europeană aprobă astfel prelungirea până la 31 decembrie 2032 a garanţiei de stat care susţine operaţiunile BID, precum şi extinderea mandatului băncii, care va putea sprijini şi investiţii în domenii strategice precum apărarea, producţia de înaltă tehnologie, industriile cu grad ridicat de cunoştinţe şi securitatea cibernetică.

„Decizia Comisiei Europene reprezintă un pas esenţial în consolidarea capacităţii Băncii de Investiţii şi Dezvoltare de a susţine investiţiile strategice ale României şi, totodată, o confirmare a compatibilităţii modelului nostru de funcţionare cu normele europene. Noua etapă creează cadrul necesar pentru a extinde finanţarea către sectoare cu impact major asupra competitivităţii, inovării şi rezilienţei economiei. BID îşi consolidează rolul de partener al statului român şi al mediului de afaceri în mobilizarea investiţiilor pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare.

Comisia a considerat că măsurile sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru a facilita accesul la finanţare în sectoarele în care persistă deficienţe de piaţă şi că acestea includ garanţii suficiente pentru protejarea concurenţei şi evitarea substituirii finanţării private acolo unde aceasta este disponibilă.

Consolidarea capitalului şi extinderea mandatului vor permite BID să îşi dezvolte în continuare activitatea de finanţare prin credite, garanţii şi instrumente de capital, în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii, startupurilor inovatoare, autorităţilor publice şi proiectelor de investiţii din domenii precum energia regenerabilă, infrastructura locală, digitalizarea, transporturile şi alte sectoare strategice pentru dezvoltarea economiei româneşti.

În urma acestei decizii, se consolidează rolul BID de bancă naţională de dezvoltare, care acţionează în complementaritate cu sectorul financiar privat pentru mobilizarea investiţiilor şi reducerea deficitelor de finanţare din economie.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil şi prosper, pregătit să facă faţă provocărilor şi schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară, se arată în comunicat.