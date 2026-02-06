Este avertismentul lansat de reprezentanții mediului de afaceri, chemați la consultări la Palatul Victoria. Aceștia spun că în unele domenii se observă începutul unei crize generate de risipa din sectorul bugetar. Oamenii de afaceri au cerut ca firmele în dificultate să fie ajutate, iar birocrația simplificată.

Planul de relansare economică nu va funcționa dacă nu va fi oprită risipa banului public, spun reprezentanții mediului de afaceri. Sunt îngrijorați că unele industrii se lovesc de costurile exagerate ale birocratizării și cer ajutor pentru firmele ajunse în prag de închidere.

Dan Șucu, președintele Confederației Concordia: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Horeca este într-o suferință, automotive, mobilă, decorațiuni, tot ce înseamnă real estate”.

La discuțiile de la guvern au participat și reprezentanții patronilor de firme mici. Ei spun că măsurile guvernului ar trebui să cuprindă mai mulți antreprenori.

Florin Jianu, președintele Consiliului IMM-urilor: „Semnalul este bun că se discută de relansare economică, impactul însă este limitat, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe”.

Planul de relansare economică va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament

Planul de relansare economică prezentat de guvern are o valoare de patru miliarde de euro și se întinde pe următorii șase ani. Sunt vizate mai multe scheme de ajutor și deduceri fiscale destinate companiilor care fac investiții în domenii ca tehnologie, industrie și apărare.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege pentru care guvernul este gata să-și asume răspunderea în fața parlamentului săptămâna viitoare. Apoi, detaliile schemelor de ajutor vor fi puse la punct într-un termen de 90 de zile. Asta înseamnă că am putea vedea primele investiții puse pe picioare spre a doua jumătate a anului.

Reprezentanții sindicatelor au cerut o nouă analiză a reducerilor de cheltuieli din instituții.

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical: „Sunt instituții publice care în anul trecut au executat întocmai și la timp toate dispozițiile survenite ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor. Asta a însemnat reorganizări, închiderea contractelor de muncă cu pensionarii din sectorul public”.

După întâlnire, oficialii guvernului au transmis că premierul și ministrul finanțelor vor analiza propunerile făcute și „în funcție de argumente, vor fi luate în calcul la definitivarea” măsurilor economice și reformei administrației.