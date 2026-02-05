Corespondent Știrile Pro TV: „Vorbim despre un plan de relansare economică, în valoare de aproape 4 miliarde de euro, împărțit pe mai multe scheme de ajutor, cu valori între 100 și 150 de milioane de euro anual. Se vorbește în acest plan de noi fabrici, tehnologii avansate, investiții în domenii strategice și creșterea numărului de joburi. De exemplu, banii vor fi direcționați către sectoarele unde avem deficite comerciale mari, adică acolo importăm mai mult decât exportăm, așa cum e industria chimică”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Dacă ne-am produce îngrășămintele în România, cu siguranță, cele câteva miliarde pe care le plătim anual pe importuri în această zonă s-ar reduce substanțial. Dar aceste efecte vor fi cuantificate în anii următori”. Totodată, prin acest plan, vor fi finanțate proiecte de cercetare și apărare, dar și de creștere a competitivității. Vor fi încurajate, cu bani de la stat, investiții în sectorul materiilor prime critice precum cuprul și grafitul, foarte căutate la nivel internațional.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Mutăm focusul de pe consum pe investiții prin acest plan. Mutăm focusul de pe numărul de proiecte și volum de finanțare pe calitate”.

Bani pentru IMM-uri și românii din diaspora

Facilitățile de la stat vor fi dimensionate în funcție de impactul și importanța investițiilor. De pildă, companiile capabile să pună la bătaie peste 1 miliard de lei din surse proprii vor putea beneficia de granturi și credite fiscale - adică mai puțini bani plătiți la stat și reduceri de dobânzi pentru creditele luate.

Vor fi finanțate cu ajutor de la stat și proiectele mai mici ale IMM-urilor, cu o valoare de la 7 milioane de lei în sus. O parte din bani, 100 de milioane de euro, vor fi alocați românilor din diaspora, care vor să-și deschidă o afacere acasă.

Iar pentru cei care își plătesc la timp obligațiile, persoane fizice cu venituri extrasalariale și firme, statul pregătește o reducere de 3% la impozite.

Reușita planului de relansare economică depinde însă de reforma din administrație, amânată până acum, spun responsabilii. Asta pentru că banii economisiți la stat ar urma să finanțeze o parte din planul de relansare.