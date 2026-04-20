Astfel, în primele ore de tranzacționare de luni, prețul țițeiului Brent a urcat cu 5,8%, ajungând la 95,64 dolari pe baril. În același timp, prețul țițeiului West Texas Intermediate a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,90 dolari pe baril, scrie The Guardian.

Contractele futures pe indicele S&P 500 au scăzut cu aproximativ 0,6%, iar cele europene cu 1,1%. Cu toate acestea, indicii bursieri de referință din Seul, Taipei și Tokyo au ignorat riscurile și au înregistrat creșteri, acțiunile din Taiwan atingând un nivel record, iar celelalte două piețe urmându-le îndeaproape.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,8%, indicele Nikkei din Japonia a urcat cu 1%, iar indicele Kopsi din Coreea de Sud a crescut cu 1,4%.

Cu toate acestea, unul dintre cele mai puternice semnale de precauție de pe piețe luni a venit de la cel mai mare creditor comercial din Australia, National Australia Bank, care a semnalat o cheltuială de depreciere de 500 de milioane de dolari, întrucât se așteaptă ca războiul să determine creșterea creditelor neperformante.