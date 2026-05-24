Cherhanalele au fost pline, iar în bucătării au curs comenzile. Hamsia, stavridul și borșul pescăresc au fost cele mai căutate preparate.

Mirosul de pește proaspăt și plitele încinse i-au atras pe turiștii veniţi în acest weekend să se bucure de splendoarea marii.

Sorin Rusu – managerul unui restaurant pescăresc; "Calcan, lufar, file de chefal, scrumbie din abundență, rechin, frigăruile de rapană pentru platourile noastre pescărești. Plitele sunt pline, e o perioadă în care marea ne oferă mult pește bun, proaspăt”.

Nu au lipsit nici oalele uriașe cu borș pescăresc.

Otilia Ropotan – bucătar: "Aproape 300 de litri, care sper să ne ajungă”.

Reporter: Ce pește ați folosit?

Otilia Ropotan – bucătar: Azi avem scrumbie, crap și guvizi, la borșul pescăresc și somn. Și mai avem borșul de sturion."

În perioada aceasta pescarii vin la mal cu capturi zdravene de hamsie și stavrid. Peștele proaspăt prăjit, stropit cu puțin mujdei este vedeta meniului. O porție costă 33 de lei."

La unele restaurante cu specific pescăresc, la prânz abia găseai o masă liberă.

Matei Datcu – managerul unui restaurant pescăresc: "E fullhouse, e perfect, a venit căldura, și în suflet și afară”.

Pe litoral se anunță vreme bună în zinelel următoare, cu mult soare și temperaturi plăcute. Iar cherhanalele sunt deschise.