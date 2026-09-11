Nepalul va avea nevoie de multă speranță, în condițiile în care țara încearcă să iasă dintr-o criză economică provocată de dezastru, despre care oficialii guvernamentali estimează că va necesita cel puțin 5 miliarde de dolari numai pentru reconstrucție, potrivit CNN.

Ceea ce această cifră nu ia însă în calcul, spun experții, sunt efectele în lanț provocate de pierderea infrastructurii esențiale de care țara depinde pentru transportul oamenilor și al mărfurilor.

„Această viitură nu este un dezastru care afectează un singur sector”, a declarat Nischal Dhungel, cercetător asociat la Nepal Institute for Policy Research, care scrie despre economia Nepalului.

„Efectele sale se răsfrâng asupra fermelor, centralelor electrice, coridoarelor comerciale, turismului, afacerilor și asigurărilor, legând pierderile gospodăriilor de redresarea economiei naționale.”

Mai multe state importante, printre care SUA, China și India, au promis deja ajutor umanitar și financiar pentru Nepal.

Armata nepaleză a distribuit imagini cu noul pod, alături de mesajul: „Dezastrul a distrus – noi reconstruim podul speranței.”

O parte din apelul Nepalului pentru mai mult ajutor internațional este determinată de temerile că inundațiile extreme vor deveni tot mai frecvente pe măsură ce temperaturile în creștere determină topirea ghețarilor din Himalaya. Oamenii de știință cred că recentul dezastru a fost provocat de prăbușirea masivă a unui ghețar, care a declanșat o alunecare de teren.

Experții încearcă încă să stabilească rolul schimbărilor climatice în producerea dezastrului, însă creșterea temperaturilor destabilizează ghețarii Nepalului și versanții înghețați ai munților.

Liderii Nepalului au transmis clar că atribuie o parte din vina pentru dezastru – și din responsabilitatea financiară pentru consecințele acestuia – țărilor mari, care generează emisii mult mai ridicate decât Nepalul, responsabil pentru doar 0,1% din emisiile globale.

Autoritățile au solicitat deja despăgubiri de 20 de milioane de dolari dintr-un fond al Organizației Națiunilor Unite destinat sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare afectate de pierderi asociate schimbărilor climatice.

„Contribuția Nepalului este extrem de redusă, însă ne numărăm printre cei care suportă consecințele problemelor create de aceste emisii”, a declarat ministrul de Externe, Shisir Khanal, într-un interviu acordat presei nepaleze.

„În această privință, Nepalul trebuie să rămână ferm și să transforme această problemă într-o chestiune de justiție la nivel internațional.”

Nepalul „plătește prețul”

Deși pagubele sunt concentrate în câteva districte din văile din centrul Nepalului, incertitudinea privind reconstruirea acestor coridoare economice, amplificată de schimbările climatice, ar putea afecta creșterea economică a țării timp de mai mulți ani.

Dacă încălzirea globală continuă în ritmul actual, Nepalul ar putea pierde aproximativ 4% din PIB până în 2050, potrivit unei analize a Băncii Mondiale.

„Există acum o percepție puternică în rândul nepalezilor că țara plătește prețul unei crize climatice la a cărei apariție a contribuit foarte puțin”, a declarat Soniya Rijal, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Sydney, care studiază reacțiile comunităților la fenomenele extreme.

Posibilitatea producerii unor noi inundații complică și eforturile de reconstrucție, deoarece majorează costurile pentru creșterea rezilienței în fața dezastrelor, finanțarea și asigurarea noilor infrastructuri din zonele de risc.

„Această reconstrucție implică presiuni contradictorii între nevoia de a fi rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor și necesitatea de a fi suficient de lentă pentru a construi reziliență”, a spus Rijal. „Este foarte dificil chiar și în condiții normale să construiești toate aceste lucruri. În condițiile în care ne confruntăm cu dezastre în cascadă, devine și mai dificil.”

Sudip Bhaju, director în cadrul Nepal Economic Forum, un centru de analiză a politicilor economice, a declarat că standardele mai ridicate pentru infrastructură în urma inundațiilor vor face probabil ca viitoarele construcții să fie mai costisitoare.

Riscurile tot mai mari asociate schimbărilor climatice ar putea dubla costul reconstrucției în raport cu valoarea bunurilor distruse, a spus el. Unele proiecte, precum barajele hidroenergetice, ar putea fi abandonate definitiv, afectând ambițiile Nepalului de a-și diversifica economia prin exportul de energie către țări vecine precum India și Bangladesh.

„Așteptăm o altă bombă cu ceas, nu? Așadar, cea mai mare întrebare este: cum vom construi?”, a spus el.

Pierderi imposibil de calculat

La kilometri distanță de zonele afectate de viiturile mortale, Bhaju observă deja consecințele economice în capitala Kathmandu.

Produsele de bază, inclusiv fructele și legumele, s-au scumpit cu 5-8%, potrivit lui Bhaju. Prețul gazului a crescut cu până la 36% în afara canalelor oficiale de distribuție, atunci când acesta poate fi găsit.

„Dacă guvernul nu asigură aprovizionarea corespunzătoare cu gaz a hotelurilor și restaurantelor, acest lucru va crea cu siguranță un fel de piață neagră”, a spus el. „Iar acest lucru va avea un efect în lanț asupra tuturor lucrurilor, de la transport până la produsele de zi cu zi.”

Pentru numeroase afaceri din Nepal, inundațiile riscă să agraveze problemele rămase în urma dezastrelor și șocurilor economice anterioare.

După cutremurul din 2015, care a ucis 9.000 de oameni și a provocat pagube de 10 miliarde de dolari, un important punct de trecere a frontierei cu China a fost închis, iar o mare parte a activității comerciale a țării s-a mutat spre nord, la Rasuwaghadi, una dintre zonele cel mai grav afectate de recentele inundații.

Distrugerile de luna trecută au reprezentat însă a doua oară în mai puțin de doi ani când Rasuwaghadi a fost lovit de inundații asociate schimbărilor climatice.

Saloni Sethia, director general al Vie Tec, companie specializată în sisteme pentru clădiri și materiale de construcții cu sediul în Kathmandu, a declarat că afacerea sa a fost afectată de ambele inundații.

În condițiile în care rutele comerciale cu China sunt acum restricționate, costul angajării șoferilor pentru transportarea mărfurilor prin punctul de frontieră Korala a devenit de patru ori mai mare, iar timpii de așteptare sunt nedeterminați și continuă să crească. Trecerea la transportul maritim din orașul-port Guangzhou adaugă trei săptămâni termenului de livrare.

„Această incertitudine reprezintă un cost în sine”, a scris Sethia într-un e-mail pentru CNN. „Cineva plătește pentru acele trei săptămâni suplimentare. Fie marja importatorului, fie prețul plătit de client, de obicei ambele.”

Ea a precizat că multe companii se așteaptă, de asemenea, la pierderi din credite, întârzieri ale plăților și probleme privind fluxul de numerar. În calitate de furnizor pentru unele dintre barajele hidroenergetice afectate, Vie Tec nu are o modalitate realistă de a estima când își va primi banii.

Blocarea comerțului și a logisticii are loc și cu doar câteva săptămâni înainte de Dashain, un festival religios hindus care durează 15 zile și care generează anual o activitate semnificativă în domeniul consumului și al turismului.

Anul trecut, activitatea economică din timpul sărbătorii a fost afectată de protestele studențești de amploare, a spus Sethia, iar companiile care sperau să recupereze anul acesta pierderile au cumpărat pe credit mărfuri care au fost ulterior distruse de inundații.

Vizitatorii străini ar putea fi, de asemenea, descurajați să călătorească în Nepal, afectând o industrie care reprezintă aproximativ 7% din PIB-ul țării și peste un milion de locuri de muncă.

Șocurile anterioare, precum cutremurul din 2015 și protestele generației Z din 2025, au fost urmate de scăderi de 26%, respectiv 18%, ale numărului de vizitatori străini, potrivit Nepal Economic Forum.

„Așa se transformă un eveniment care afectează un coridor într-unul național”, a scris Sethia. „Companiile care nu s-au aflat niciodată în apropierea apei ajung să suporte o parte din pierderi, iar pentru acest lucru nu există nicio rubrică în estimările privind reconstrucția.”