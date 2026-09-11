Bărbatul a cerut în instanță recuperarea sumei de 468.000 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 369.200 de dolari americani. Înalta Curte din Singapore a stabilit însă că banii au fost cheltuiți „de bunăvoie” pentru femeie, scrie BBC.

Cadouri extravagante încă de dinaintea relației

Bărbatul, directorul general al unei companii de logistică, a cunoscut-o pe femeie, fostă însoțitoare de zbor, în timpul unui zbor în 2019. Cei doi au început o relație în septembrie 2022, care a durat până în decembrie 2023.

Relația s-a încheiat după ce bărbatul a suspectat-o pe femeie că avea o aventură.

Potrivit judecătorului principal, acesta avea deja obiceiul de a-i face cadouri costisitoare chiar înainte ca cei doi să devină un cuplu.

Bărbatul „a manifestat în mod constant tendința de a o copleși pe [femeie] cu cadouri extravagante” și o asigura că nu se așteaptă ca ea să îi returneze banii, a declarat judecătorul.

Acesta a intentat procesul în martie 2024 și a susținut că fosta sa iubită i-ar fi „cerut diverse împrumuturi fără dobândă” pe parcursul relației.

El a inclus în suma solicitată cheltuieli de 206.000 de dolari singaporezi efectuate cu cardurile de credit, 129.000 de dolari pentru călătorii în străinătate, 17.000 de dolari pentru angajarea unui specialist în feng shui pentru apartamentul femeii și 20.000 de dolari pentru plata primelor de asigurare de viață.

Femeia a respins însă această versiune. Ea a susținut că banii reprezintă „cadouri oferite din dragoste și afecțiune”, nu împrumuturi.

Instanța i-a dat dreptate fostei iubite

Judecătorul a considerat că afirmațiile bărbatului nu erau susținute de suficiente dovezi documentare. Printre altele, acesta nu a putut prezenta dovezi că femeia ar fi confirmat primirea banilor ca împrumuturi.

Bărbatul, „îndrăgostit de pârâtă, a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației”, a declarat judecătorul.

În opinia acestuia, situația s-a schimbat după încheierea relației.

„Din nefericire, când relația lor s-a încheiat într-o notă amară, [bărbatul] a devenit resentimentar și a fost hotărât să obțină un preț de la ea”, a adăugat judecătorul.

„Un om cu posibilități financiare considerabile”

Instanța a remarcat și diferența dintre situația financiară a celor doi. Judecătorul a descris-o pe femeie drept o persoană care „nu se afla în aceeași categorie” cu bărbatul, despre care a spus că era „în mod evident un om cu posibilități financiare considerabile și cu gusturi costisitoare”.

Mesajele dintre cei doi au reprezentat, de asemenea, un element important în evaluarea situației. În numeroase conversații, femeia își exprima „uimirea” atunci când bărbatul îi propunea cadouri scumpe și, uneori, ezita spontan să le accepte.

Instanțele din Singapore au respins acțiunile sale. Ulterior, femeia l-a dat în judecată pentru a recupera cheltuielile pe care, potrivit afirmațiilor sale, le suportase pentru a se apăra de presupusul său comportament hărțuitor.