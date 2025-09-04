Palatul Cotroceni, mai valoros după reparații și modernizări. Domeniul a câștigat 300 milioane în plus în ultimii cinci ani

Palatul Cotroceni, cu multe clădiri-emblemă și grădini întinse pe 19 hectare, are o valoare de peste 1,7 miliarde de lei, adică în jur de 340 de milioane de euro.

Dintr-un document de inventariere aprobat de Guvern reiese că, față de acum cinci ani, complexul și-a mărit valoarea cu 300 de milioane de lei.

Palatul Cotroceni a devenit tot mai valoros, de la an la an, potrivit unui document de inventar aprobat de Guvern.

Complexul Palatul Cotroceni, format din clădiri și terenuri, este acum evaluat la 1,7 miliarde de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult față de evaluarea anterioară, de la finele lui 2023.

Reparațiile și modernizările au crescut valoarea Palatului Cotroceni

Pe parcursul anului trecut, valoarea terenurilor a crescut, s-au făcut reparații și modernizări în exterior și interior, care au urcat valoarea acestui domeniu istoric.

De exemplu, a fost nevoie de refacerea mai multor elemente arhitecturale exterioare – gradene, alei și pergole, reiese din documentul aprobat de Guvern.

A fost reabilitat totodată sistemul exterior de alimentare cu apă potabilă, iar palatul a fost evaluat energetic și privind riscurile seismice. S-au făcut reparații și îmbunătățiri la garaje și rampă auto, dar și la punctele de pază.

Mare parte din totalul de 1,7 miliarde de lei înseamnă bunurile imobile – adică tot ansamblul de terenuri, cu clădirile-emblemă – palatul, care găzduiește Administrația Prezidențială, muzeul și biserica. În jurul lor sunt grădini întinse și lacuri artificiale.

Elena Bobe, șef serviciu amenajări spații verzi de la Palatul Cotroceni: „Parcul Complexului Cotroceni are o suprafață de aproximativ 19 hectare. Dacă ar fi să facem un inventar cu ce s-a plantat în ultimul deceniu, numărul arborilor tineri depășește 3.000.”

Parcul Palatului păstrează structura originală, din 1851, creată de același peisagist care a conceput și Parcul Cișmigiu, dar și grădinile terasate desenate de Regina Maria. Palatul Cotroceni și inclusiv muzeul pot fi vizitate de public, de marți până duminică.

