Orban: „Deficitul bugetar este mult mai mare în realitate, până acum a fost mascat”

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că deficitul bugetar la zece luni este, ''în realitate'', mult mai mare de 2,8% din PIB.

"Suntem pe minimum de investiţii din ultimii zece ani de zile, am ajuns la un minim istoric de investiţii publice în ultimii zece ani. Deficitul bugetar este un deficit foarte mare, de 2,8% în zece luni, dar în realitate acest deficit bugetar este mascat pentru că deficitul bugetar este mai mare. (...) A fost menţinut sub 3% pe spinarea mediului de afaceri”, a spus Orban, la Topul naţional al firmelor private din România, potrivit Agerpres.

„O şmecherie utilizată este întârzierea rambursărilor de TVA către firme. La ora actuală, mi-e greu să calculez întârzierea medie care există, dar este foarte mare, este probabil de peste 90 de zile întârzierea la rambursările de TVA. Sumele restante care trebuiau plătite către firme din rambursările de TVA se cifrează la cel puţin 5 miliarde, adică Guvernul a menţinut deficitul folosind banii firmelor care ar fi trebuit să se întoarcă la firme. (...) O altă şmecherie - neplata lucrărilor, atât pe Ministerul Transporturilor, cât şi pe Ministerul Lucrărilor Publice”, a adăugat acesta.

„De exemplu, la Programul Naţional de Dezvoltare Locală există situaţii de lucrări realizate care trebuiau să fie plătite de peste 5 miliarde, adică firme private au efectuat lucrările şi aşteaptă cu lunile ca să li se plătească lucrările efectuate, iar în perioada aceasta, în loc să primească banii pentru lucrările efectuate, probabil ca să-şi menţină ritmul de lucru, trebuie să împrumute ca să poată să-şi menţină cash flow-ul. Acestea sunt atitudinile fostei guvernări şi mijloacele prin care încearcă să mascheze un adevăr extrem de dureros", a mai spus Orban.

S-a decis costituirea unui Consiliu consultativ cu mediul de afaceri

"Am discutat cu domnul preşedinte Jianu (al CNIPMMR - n.r.) şi mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi vă anunţ în premieră că am luat decizia să constitui un Consiliu consultativ cu mediul de afaceri, care să fie cu adevărat un organism care să participe la fundamentarea oricărei decizii la nivel guvernamental şi în care vocile autorizate ale mediului privat să poată să îşi spună punctul de vedere pe orice fel de act normativ care are impact asupra mediului de afaceri”, a afirmat Orban.

Şeful Guvernului a precizat că prima "operaţiune" în care va cere ajutorul mediului de afaceri este reducerea birocraţiei.

Mai puține acte normative

"Visez la o Românie în care să legiferăm exhaustiv, să nu fie necesar ca în fiecare lege să apară "n" hotărâri de Guvern şi ordine de ministru ca legislaţie secundară care să introducă noi reguli, care de multe ori să afecteze chiar reglementările ce sunt cuprinse în proiectul de lege. O dereglementare este necesară pentru că izvorul foarte multor proceduri birocratice există chiar în aceste reglementări din legislaţia secundară, care de multe ori depăşesc sau chiar încalcă cadrul legal", a explicat Orban.